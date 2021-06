Hűségtúra a hűség falvaiba – Nem a búslakodás, hanem az öröm napja – fotók

Idén először veterán autósok is csatlakoztak a hűségtúrához, amellyel minden évben emléket állítanak azoknak a falvaknak, amelyek kiharcolták maguknak, hogy visszakerülhessenek a magyar hazához.

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg idén a Hűségtúra a hűség falvaiban elnevezésű hagyományőrző programját a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület. A kétnapos hűségtúra résztvevői szombaton 15 órakor érkeztek Felsőcsatárra, ahol először megkoszorúzták a templom melletti Összetartozás emlékhelyet, majd a hűségtúrát járó lovasok, kerékpárosok, és idén először veterán autósok, közösen a kerékpáros pihenőig vonultak, ahol Konczér Katalin polgármester és Sátory Károly, a hagyományőrző egyesület elnöke mondott beszédet. Mindenekelőtt azonban az időjárás, de még inkább a Pornóapáti Nemzetiségi Néptánccsoport gondoskodott arról, hogy meleg helyett, valódi jókedv szoruljon a rendezvénysátor alá. A német dallamokra csak úgy csattogtak a csizmák, pörögtek a szoknyák.

A polgármester köszöntőjében megemlékezett a három héttel korábban ünnepelt összetartozás napjáról is. – Az akkori emlékezés, és tisztelet percei a mostani hűségtúrával kibővülve egy valódi összetartozást testesítenek meg. Mutassuk meg a jövőben is, hogy itt a Pinka mentén hogyan tudunk összefogni. Sátory Károly is felidézte a nemzeti összetartozás napját, és mint hangsúlyozta, bár ma már nem búslakodni kell, hanem arra gondolni, hogy ez a nemzet még mindig nagy, azért még mindig van bennünk keserűség, hogy annak idején aláírták a békeszerződést.

A mai nap viszont biztos nem a szomorúságról szól – folytatta – hanem azokról a településekről, akik kivívták, kiverekedték maguknak, hogy visszakerülhessenek a magyar hazához, a hűségtúrával minden évben ennek szeretnének emléket állítani. Dr. Hende Csaba az elmúlt tíz évben minden alkalommal részt vett a rendezvényen, idén azonban kormányzati megbízatása külföldre szólította, levélben küldött üzenetét Sátory Károly olvasta fel. A lélekben a megjelentekkel lévő képviselő azt kívánta, sikerüljenek jól a programok, egyúttal megköszönte a szervezők, szereplők részvételét, és mindenkinek jó szórakozást kívánt.

Erről aztán gondoskodtak is a szervezők a gazdag kulturális kínálattal, a magyar mellett, a horvát és a már említett német nemzetiségek is képviseltették magukat. Szombathely Város Fúvószenekara mellett, a Felsőcsatári óvoda, általános iskola és a Rozmaring Kórus is fellépett. Műsort adott a Vasi Kislegényczéh, és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes. Dalra fakadt a Nardai Énekkar, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár Kórusa, a Vaskeresztes Német Nemzetiségű Tánccsoport és a Nárai Dalkör is. Sátory Károly elárulta, a hűségtúra szombaton reggel, a parkerdőből indult, hogy aztán első állomásuk Narda legyen, ahol megkoszorúzták az emlékművet, majd a csapat megérkezett a felsőcsatári ünnepség helyszínére. Vasárnap innen indul tovább a menet, Vaskeresztest és Horvátlövőt érintve, hogy aztán az idei hűségtúra Pornóapátiban érjen véget.