Hűsítő édességek diétázóknak is – Seprenyi Fanni receptjei

Javában tombol az eper- és málnaszezon, ennek apropóján Seprenyi Fanni táplálkozás-tanácsadó gyorsan elkészíthető, szuperegészséges fagylaltvariációkkal készült olvasóinknak. A friss gyümölcsöt felhasználás előtt ajánlott lefagyasztani, így az elkészítés után rögtön fogyasztható édességet kapnak.

Az egyik legnépszerűbb, boltban kapható dobozos fagylaltban 19 százalék eperpüré található, vannak még benne stabilizátorok, színezékek, fruktóz, cukrozott eperdarabok, elmulgeálószer, tejpor, céklalé, sárgarépalé, aromák, tartósítószerek, dextróz és glükóz.

– Minél kevesebb összetevőből áll valami, annál kisebb teher kerül az emésztésünkre, minél közelebb áll valami a természethez, annál egészségesebb – hangsúlyozza Seprenyi Fanni. Mint mondja, a testünket leginkább úgy tudjuk szolgálni, ha olyan dolgokkal tápláljuk, ami a természetben a kezdetektől jelen van. A hasnyálmirigy teszi a dolgát, ha nem tesszük tönkre. A bélrendszer is tökéletesen működik, ha nem terheljük túl olyan „tápanyagokkal”, amelyek nem segítik a működését. És a májunk is szeret minket, ha mi is szeretjük őt. Az öngondoskodás része, hogy amit képesek vagyunk elkészíteni, azt megtesszük, ennek eredménye nemcsak a karcsúság, hanem a szabadság és az egészség is – nem az ízfokozók irányítják az étvágyunkat, hanem mi saját magunk – vallja a táplálkozás-tanácsadó.

A Fanni által készített fagylaltok két-három összetevőből állnak. Ha nem használunk hozzájuk eritritet vagy steviát, akkor az ősember fagylaltjának is nevezhetjük, bár akár még az ősember is találhatott stevialevelet!

– A kókusztejszín előnye a hagyományos társával szemben, hogy nem tartalmaz tejcukrot, sem tejfehérjét, így nem vált ki kiugró inzulinválaszt, és a hormonrendszer is békében marad. A kókusz csodálatos „superfood”, nagyon gazdag rézben, ami segít megőrizni az érfalak és a bőrünk rugalmasságát. A cink fantasztikus immunerősítő, fontos szerepet játszik a zsíranyagcserében. Rákellenes hatásán túl létfontosságú a prosztata egészségének fenntartásában is. A kókusz káliumban is nagyon gazdag, ami a magas vérnyomás leküzdésében segít. Rengeteg szelén található benne, amely fontos antioxidáns, hiszen szabályozza a szabad gyököket és csökkenti az ízületi gyulladás kockázatát. Gazdag továbbá magnéziumban, ami segíti az idegrendszerünk és izmaink tökéletes működését. A benne található foszfor a csontjainknak szükséges és még a vérszegénységet is meg lehet előzni fogyasztásával: egy csésze kókusztej fedezi a napi vasszükséglet negyedét.

Az epernek rendkívüli anti- oxidáns-tartalma miatt rákmegelőző hatása van. Az anti- oxidáns gyakorlatilag a DNS biztonsági szolgálata, minél kevesebb a szabad gyök, amit az antioxidáns elpusztít, annál egészségesebb a sejt. Az összes gyümölcs közül az eper tartalmazza a legtöbb C-vitamint: 150 gramm citrom 70 milligrammot tartalmaz, míg ugyanennyi eper 85 milligrammot. Emellett az eper az egyik legjobb mangánforrás, ami kulcsfontosságú ásványi anyag. Mindezek mellett a benne lévő fitonutriensek egymás hatását erősítve csökkentik a szervezetben lévő gyulladást. – Ahol nincs gyulladás és stressz, ott egészség van! – emlékeztet a táplálkozási tanácsadó.

A boldogasszony csipkéjeként is ismert málna Fanni szerint igazi ajándék a világnak, ami már a gyűjtögető, vadászó, halászó ember egyik fontos tápláléka is volt. A hagyomány szerint Kréta szigetéről származik, az Ida nevű hegyen kezdték termeszteni, és a rómaiak terjesztették el. Kr. u. a húszas években Pilnius (ókori enciklopédista) már említést tett a gyümölcsről, amely ekkorra már ismert gyógynövény volt. A kolostorok kertjeiben nagy szeretettel nemesítették és ültették.

Most, hogy megismerkedhettek az összetevők jótékony hatásaival, jöjjenek a receptek: 300 gramm fagyasztott málnához, attól függően, hogy vegán vagy hagyományos módon szeretnék elkészíteni, öntsenek 180 milliliter tejszínt vagy kókusztejszínt egy mixerbe. Ízlést szerint, attól függően, hogy mennyire szeretik édesen vagy fanyarkásan, tehetnek még bele eritritet és pár cseppnyi citromlevet. Fanni két kiskanál négyszeres erősségű eritritet tett még a hozzávalókhoz, majd összeturmixolta. Az eperfagyi ugyanezzel a metódussal készül, azonban 150 gramm eper, 100 milliliter tejszín és egy kiskanál eritrit felhasználásával. Ha fagyasztott gyümölcsöket használt, azonnal fogyaszthatók is a rózsaszín különböző árnyalataiban pompázó nyári édességek. Díszítésként egy kis mentával vagy citromfűvel is megbolondíthatják.

Kiemelt képünkön: Seprenyi Fanni táplálkozás-tanácsadó jó szívvel ajánlja a szupergyorsan elkészíthető finomságot mindenki számára, aki hűsítő nassolni valóra vágyik. A fagylaltok ráadásul csupa egészséges hozzávalót tartalmaznak, ezáltal pedig könnyedén beilleszthetők diétába is