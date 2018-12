Húsz éve alakult Kőszegen az Indián nyár klub

Húsz éve együtt vannak jóban-rosszban: 1998-ban alakult a kőszegi Indián nyár klub. A minap évfordulót ültek, ahová meghívást kaptunk.

– Különleges napot ünneplünk, ma húszéves a kőszegi Indián nyár klub – ezzel a bejelentéssel köszöntötte a klub­esten megjelent tagokat vezetőjük, Tánczos Zoltánné Márta.

És meg kell hagyni, hatalmas tapsot kapott a mondata, a többség ugyanis elfeledkezett a kerek évfordulóról. Örömének adott hangot a vezető, hogy ilyen régóta összetartanak, és kiváló csapatot alkotnak a hölgyklubba járók, akik Abért Gyuláné kőszegi védőnő hívó szavára gyűltek össze anno. – Nagyon sok jó előadást hallgattunk meg, rengeteg élménnyel gazdagodtunk – mondta, majd felidézte történetüket. 1998-ban alakultak, kimondottan a változás korában lévő nőket és férfiakat megszólítva.

– Ezek a változások sokszor kellemetlenek, fájdalommal és elviselhetetlen tünetekkel járnak. Régen erről nem beszéltek az emberek, betegségként élték meg az állapotukat, míg el nem kezdték felvilágosító munkájukat az orvosok, védőnők. A klubban olyan emberek gyűltek és gyűlnek össze a mai napig, akik tenni akartak az egészségükért, és nem akartak egyedül maradni a problémáikkal. Havi kétszáz forint tagdíjból orvosi és pszichológiai előadásokon, közös kirándulásokon vettünk részt.

Az előadások, a relaxációs gyakorlatok hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy kérdezni merjünk a szakemberektől, hogy hozzászóljunk a témákhoz, és hogy az amúgy visszahúzódó emberek is nyíltan beszéljenek a gondjaikról egymás előtt. A közösségben a tudást a gyógyítás lehetőségeiről, arról, hogy az egészségi állapotunkat időben feltérképezzük, az előadóinktól kaptuk, az összetartozás érzését pedig egymástól. Az egyik alkalommal megtanultuk például, hogyan tegyük meghittebbé a családi ünnepeinket, megerősödött a hitünk abban, hogy milyen sok múlik rajtunk, nőkön a család összetartásában, és az is tudatosult bennünk, hogy ehhez egészséges test és lélek kell.

A kőszegi önkéntes tűzoltóság a kezdetektől felkarolta az ügyünket – a régi és az új épületükben is helyet adnak rendezvényeinknek, ezért mérhetetlen hálával tartozunk nekik, hangsúlyozta Tánczos Zoltánné, majd bemutatta a klub állandó pszichológusát, tiszteletbeli tagját, Bogáth Margitot, és megemlítette a klub orvosát, dr. Prugberger Jánost.

A pohárköszöntő után „két kis angyal” – Tóth Noel Kristóf és Tánczos Krisztofer kápráztatta el a közönséget: az előbbi Devecsery László Angyal-manó című versét mondta el, utóbbi énekelt és fuvolázott is tanárával, Kállai Judittal. De a két fiú közös produkciójának is tapsolhattak a nézők. Vállalkozó szellemű klubtagokból verbuválódott a csoport, amelyik műsorral lepte meg a többieket. Versekkel, komolyabb és könnyedebb műsorszámokkal, jelenetekkel, tánccal is készültek társaiknak.

