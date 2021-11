Húsz éve az egészséges életmód érdekében

Húsz éve alakult meg a Diabétesz Klub az akkori Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány kezdeményezésére.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

Jogutódja, a vasvári Szivárvány Diabétesz Egyesület most rendezvényt szervez a jubileum alkalmából a Nagy Gáspár Művelődési Központ ban pénteken 14 órától. A programra a körmendi, a szentgotthárdi és a sárvári társklubokat is meghívták, de mindenkit szívesen látnak, várnak, aki az egészséges életmód iránt érdeklődik. – Már a rendezvény kezdetétől lehet egészséges ételeket, élelmiszereket kóstolni. Sőt adalékmentes, alternatív édesítésű szörpöket is ízlelhetnek a résztvevők – árult el részleteket a programról Káldi Józsefné egyesületi elnök.

Azzal folytatta: a rendezvény szakmai előadásait dr. Stánitz Éva, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója és dr. Kránitz Zsuzsanna háziorvos, az egyesület szakmai vezetője, alelnöke tartja, miután egyesületi elnökként köszönti majd a megjelenteket. Az eseménynek „meglepetésvendége” is lesz Németh Lajos meteorológus személyében, aki szintén előadást tart a jubileumi napon. A programot kulturális csoportok bemutatói és régi eszközök kiállítása színesítik. A jelenlévők a cukorbetegséggel foglalkozó tematikus tájékoztatóból is vihetnek, hiszen ezek mindenki számára hasznos tanácsokkal szolgálnak az egészséges életmód témájában.

– A rendezvény egyik célja is éppen ez: az egészséges életmódra nevelés. A cukorbetegséggel, illetve annak megelőzésével kapcsolatos fontos információkat is szeretnénk minél szélesebb körben megosztani az érintettekkel és az érdeklődőkkel – emelte ki Káldi Józsefné. Cél még a körmendi, a szentgotthárdi és sárvári társklubokkal a már meglévő jó kapcsolat további elmélyítése is.

Kiemelt képünkön: A Diabétesz Egyesület tagjai gyakran töltik szabadidejüket együtt a szabadban