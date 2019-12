Húsz éves a mariazelli adventi vásár

Ausztriában több évtizedes hagyománya van az adventi vásároknak. A stájerországi kisvárosban idén huszadik alkalommal fogadják a templom előtti téren a látogatókat. Mézeskaláccsal, forralt borral, standokkal és egy bejárható adventi kalendáriummal várják az ünnepre hangolódókat.

Az angyalkáknak is lehet levelet küldeni

Mariazell egyike Közép-Európa legismertebb Mária-kegyhelyeinek: a gótikus és barokk stílus jegyeinek ötvözetében épített háromtornyú búcsújáró templom már messziről kitűnik: hívőket és nem hívőket is hívogatja. A stájerországi városkába nemcsak tavasszal, nyáron, vagy ősszel érdemes ellátogatni, hanem télen is. Ilyenkor nem a zöld lombozat, hanem az ünnepi fények, a nyugalom szólítja meg a kirándulókat. Idén ráadásul még jobban kitettek magukért az adventben: a vásárt idén rendezik meg huszadik alkalommal, ezért minden eddiginél fényesebb, színesebb és illatosabb élményt nyújt. 2000-ben öltöztették először ünnepi díszbe a bazilika környékét, és szerveztek hozzá adventi vásárt. Akkor még a templom közvetlen környezetében helyeztek el fabódékat, amelyekben az árusok édes, forró italokat: puncsot, forralt bort, forró teát, gyerekpuncsot árultak, odébb helyben fogyasztható sós ételeket és süteményeket kaphattak a látogatók. Később bővült a kínálat, és immár nem­csak az ízekkel csábították a vásár látogatóit, hanem kézművesek portékáit is be lehet szerezni a kínálatból: szalma- és horgolt karácsonyfa-díszek, fából faragott játékok garmadája kapható a mai napig a nemcsak kínálatában, hanem területileg is kibővült az adventi vásárban. A vásáros bódékon kívül többféle tematikus helyszínt lehet meglátogatni idén: a mézeskalács házat – igazi mesevilágba hívja a látogatókat fahéjas, gyömbéres illatokkal, színekkel – azonban a Jancsi és Juliska meséjéből ismert gonosz boszorkánnyal nem kell számolniuk a családoknak. A mézeskalács házikó 5 méter magas, és 3000 mézeskalács elemből áll, tömege körülbelül 1000 kilogrammot tesz ki. A karácsonyillatú – ahogy a helyiek nevezik – mézeskalács házikó mellett található egy postaláda is: az angyalkáknak írhatnak a kisgyermekek, hogy mit szeretnének karácsonyra kapni a fa alá.

Látvány

Csokoládéból készített jászol is látható a Fő téren, a Raiffeisensaalban, az édes jászol egyike a bemutatott, többféle technikával készített bölcsőknek. Kiállítást is megnézhetnek az érdeklődők, amelyen helyi faművesek és keramikusok munkái láthatók. Óriási adventi koszorúval büszkélkedhet a település: 12 méter átmérőjű, 6 tonnát nyomó koszorú lóg a fő tér közepén. Összesen 24 nagy adventi gyertya díszíti, amelyek közül húsz világosabb színű, a maradék négy – amelyek a vasárnapokra jutnak – pedig hagyományos, szimbolikus adventi színekben tündököl: három lila színben, egy pedig rózsaszínben. A 24 gyertyás koszorút az 1850 környékén, Hamburgban készített első, igazi adventi koszorúra emlékezve készítették. A mariazelliek december 1-jétől 24-ig minden nap meggyújtanak egy gyertyát, jelezve, hogy a karácsonnyal érkező fény győzedelmeskedik a sötétség felett. Az adventi vásárban idén, a húszéves jubileum alkalmából óriási és bejárható adventi kalendáriumot alakítottak ki Mariazell központjában a szervezők: az adventi vásár útvonalán 24 ablak világít, minden ablakot karácsonyi díszbe öltöztettek. Egy papírból készített ünnepi naptárat is készítettek egy rajzolt vásártérképpel, amelyen kinyithatók az ablakok, és az ablakszárnyak mögött írják le, hogy az aznapra jutó állomás hol található a kijelölt útvonalon. Minden ablak rejt érdekes történetet, ezeket lapokra nyomtatták, és az érdeklődők magukkal vihetnek belőlük egy-egy példányt. Ezeket a rövid történeteket össze is lehet gyűjteni, a kollekció pedig az advent végére mesegyűjteménnyé áll össze. Idén is színes programkínálattal várta és várja egészen december 22-ig az érdeklődőket a vásári forgatag: az első hétvégén krampuszfutással, majd koncertekkel csalogatta ki a friss levegőre otthonaikból az embereket.

Programok

A rendezvények lassan ott is a finisbe érnek: december 20-án, pénteken 16.15-kor lámpás vonulást tartanak a Mariazelli Természetbarátok, 18 órakor G’sungen und G’spüt címmel ad koncertet Andreas Schweiger és Vinzenz Härtel. 19 órától a bazilikában ad koncertet a Steierischer Jägerchor, azaz a stájer vadászkórus. December 21-én, szombaton 14.30-tól ismét a Mariazelli Természetbarátok hívnak a természetbe, kétórás adventi sétára várják a mozogni vágyókat. 18.30-tól mise lesz a bazilikában. Az eseményen közreműködik a Mariazellerland Advent Chor és a Stadtkapelle Mariazell. December 22-én, vasárnap reggel 6 órakor rorátéval indul a nap a bazilikában, majd 15 órakor koncerttel, 16.30-tól pedig ünnepi szentmisével várják a látogatókat.