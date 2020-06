Huszonnégy diák tett szóbeli érettségit az Orlayban német nyelvi civilizáció tantárgyból

Huszonnégy – magyar-német két tannyelvű, turizmust tanuló – diák tett szóbeli érettségit csütörtök délelőtt a Kereskedelmi és Vendéglátó és Szakközépiskolában német nyelvi civilizáció tantárgyból.

A kormány a járványhelyzetre való tekintettel úgy határozott: az írásbeli érettségi vizsgákat, illetve a szakmai tárgyakat érintően a gyakorlati részt kell kötelezően megtartani. Szóbeli vizsgát csak azokból a tárgyakból kell tenni, amelyekből nincs írásbeli.

Szóbelizhetnek még továbbá azok, akiknek az írásbeli vizsgaeredménye nem érte el a minimális 25 százalékot. Az Orlay idén érettségiző öt osztályából kettő olyan van, ahol minden tanulónak feleletben is számot kell adnia tudásáról. A két tanítási nyelvű – magyar-német és magyar-angol – osztályok tegnap, illetve ma felelnek az adott nyelvi civilizáció ismeretanyagából. Jövő héten a hagyományos érettségit tevőknek lesz lehetősége az írásbeli vizsgaeredmények javítására.

A kereskedelmi szakközépiskolában a járványügyi előírásoknak megfelelően végzik a számonkérést: minimálisra csökkentik a kontaktust a diákok és a tanárok között. Vizsgateremnek az iskola legnagyobbját választották, amit ugyanúgy rendeztek be, mint a járványhelyzetet megelőző időkben. A diákok is az előző évek gyakorlatának megfelelően ülnek be a terembe: az eddigi hat helyett azonban idén egyszerre csak négyen – tudtuk meg Futó István igazgatótól. A felelet menete sem változott.

A most érettségiző Nagy Anna elmondta: – Jó volt, hogy már két-három hónappal ezelőtt meg tudtuk kezdeni az otthoni felkészülést. Azonban, bár tanáraink támogattak minket, mégis magunkra voltunk utalva a felkészülésben – fejtette ki. Úgy véli, később hátrány lehet, hogy szinte nem volt szóbeli vizsgájuk, így nem volt mivel feltornászni az írásbelin elért eredményt.

Tegnap a 12. a tanulói középiskolai tanulmányaik végére értek. Egy részük felsőoktatási intézményben tanul tovább, mások középiskolájukban maradnak plusz egy évre, ahol megszerzik szakmájukból az OKJ-s bizonyítványt.