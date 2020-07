Idegenvezető-képzés Orfaluban: azt is tanulni kell, hogyan ajánljuk a nevezetességeinket

A határtérség idegenforgalmának fellendítése érdekében fontos, hogy legyenek olyan szakemberek, akik jól ismerik és be is tudják mutatni a helyi nevezetességeket. Ezért a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület helyi idegenvezető-képzést tartott azoknak a turisztikai szereplőknek, akik ezt igényelték.

A négyszer nyolcórás képzésen szépszámú érdeklődő vett részt, zömmel szállásadók, de a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is elküldte egy-egy munkatársát. A hallgatók délelőttönként elméleti ismeretekkel gazdagodtak. A tananyagban szerepelt a célcsoport marketingtől a szakrális értékek bemutatásának módján át a kerékpáros túravezetésig számos hasznos ismeret. Délutánonként pedig jó példaként szolgáló turisztikai attrakciókat látogattak meg a tanfolyam hallgatói.

– Ezekkel a jó hangulatú kirándulásokkal a tapasztalatcsere, a közösségi gondolkodás erősítése is célunk volt – magyarázta Völler Andrea, az egyesület turisztikai menedzsere. – Azt szeretnénk, ha a határvidéken működő szolgáltatók nem konkurenciaként tekintenének a másikra, hanem erősítenék egymást. Kaptak olyan feladatot, ahol közösen kellett programcsomagot összeállítaniuk a megismert vonzerőkből.

A tanfolyamon részt vett Virág Nikol is, aki az egyik vendvidéki településen működtet vendégházat.

– Most, hogy újra megnyíltak a kis határátkelők, még felkapottabb lett a vidékünk, mint korábban, szívesen jönnek hozzánk olyan turisták, akik a pihenésük során Szlovéniába vagy Ausztriába is átruccannak – mondta. – Amikor egy dolgos hét után beállítanak hozzánk a vendégek, sokszor látjuk rajtuk, hogy nem volt idejük tájékozódni a látnivalókról. Nagyon hálásak, ha segítséget kapnak tőlünk. Itt a tanfolyamon ötleteket kaptunk arra is, hogy lehet élményszerűen ajánlani egy-egy látnivalót. Hasznos tanácsokat hallhattunk arról, mi az, amit érdemes bevállalnia egy szállásadónak, és mi az, aminél be kell látni, hogy meghaladja az erőnket. Részemről nagyon hasznosnak találtam a kerékpár-bérbeadással kapcsolatos szabályokat, amikről eddig nem hallottam.

A szentgotthárdi Kern Angéla a Corvinus Egyetem turizmus-vendéglátás szakán tanul, és ha végez, szeretné tudását itt a Vendvidéken, a turizmusban vagy a természetvédelem terén hasznosítani.

– A képzés egyrészt illeszkedik az egyetemi tanulmányaimhoz, ott is nagy hangsúly esik az ökoturizmusra, a természetvédelemre. Másrészt viszont az a tudás, amit itt kapok, térségspecifikusabb, közeli képet ad a Szlovén Rába-vidékről. Itt nőttem fel és több dolgot ismertem már, de számos olyan újdonságot is felfedezhettem most, amit lehet majd ajánlani a vendégeknek, sőt még a családdal is fel fogjuk keresni.

Az orfalui Teaházban megtartott tanfolyam a Mura–Rába tour projekt egyik utolsó eleme, így a résztvevőknek nem kellett fizetniük a részvételért. Ahogy más programelemeknek, úgy ennek is megvalósult a tükörképe Szlovénia határ menti régiójában is.

Úgyhogy jöhetnek a túrázók, a víkendezők, a kerékpáros csoportok – felkészült vendégfogadókra találnak a határ mindkét oldalán.