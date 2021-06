Idén 163 millió forintba kerülhet a médiaközpont – Közgyűlést értékeltek a frakciók

A városi újság falvakban tervezett terjesztése és a médiaközpont költöztetése még a közgyűlés másnapján is adott vitatémát. A csütörtöki döntéseket tegnap sajtótájékoztatón értékelték a frakciók.

Abban valamennyi frakció képviselője egyetértett: komoly minőségi változást hoz Szombathely életében az, hogy 2022. január 1-jétől a Blaguss cégcsoport működteti a helyi közösségi közlekedést. Dr. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) kiemelte, az elmúlt években az önkormányzat nem tudott mit tenni, csak fizetett a Volánbusz Zrt. számára, és 2020-ra vonatkozóan már 1 milliárd forintos igény is szerepelt veszteségpótlásként. Örömteli, hogy sikerült most versenyhelyzetet teremteni. Ennek eredményeként 10 évre szóló szerződést kötnek a soproni székhelyű céggel, amely nemcsak érvényes, hanem olcsóbb ajánlatot is tett. Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ) később arról beszélt, hogy a következő komoly feladat a menetrend felülvizsgálata lesz.

– Ebben nagyban számítanak az egyéni képviselők munkájára, hogy a lakossági igényeket érvényesítsék – ezt már Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) tette hozzá. Jó megállapodást kötnek a Haladás Sportkomplexum-fejlesztő Nkft. átadás-átvételével – erre már dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ) hívta fel a figyelmet.

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz–KDNP) később rámutatott: a kormányra e téren is számíthatott a város. A 18 milliárdos sportkomplexum továbbra is itt marad, azt a szombathelyiek használhatják, ugyanakkor a fenntartásával járó költségeket, ahogy eddig, ezután is átvállalja az állam. Folytatódott a vita a médiaközponttal kapcsolatosan. Döntöttek arról, hogy egy nonprofit társaságban összevonják az Agora Szombathelyi Kulturális Központot és a médiaközpontot. Utóbbi üzleti tervének módosítását is jóváhagyták. Dr. Horváth Attila álláspontja a városi televízió és újság vonatkozásában az, hogy vagy megszüntetik, vagy jobbat csinálnak. Szerinte az, hogy 24-re nő a városi újság oldalszáma, illetve azt majd a falvakban is terítik, fejlődést jelent. 63 millió forint plusztámogatást szavaztak meg a cégnek. Ahogy csütörtökön nem szavazta meg, most is élesen bírálta az e téren hozott közgyűlési határozatokat a Fidesz– KDNP-frakció.

Illés Károly a városi újság korábbi címlapját mutatta, amelyen Budapest főpolgármesterét és mozgalmát népszerűsítik. A frakcióvezető hangsúlyozta: „Látják, hogy egy propagandaújságot akarnak csinálni.” Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz–KDNP) pedig úgy fogalmazott: „Egy vicc, hogy az ügyvezető pluszforrásokat kér, amiből 15 millió forint veszteséget csinál.”

Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) a médiaközpont kapcsán annak adott hangot: – Előbb valósul meg a rombolás, mint hogy szakmai anyag készült volna arról, hogyan akar kommunikálni a város – mondta elismerve azt is, lehet, már nem kétórás televíziós műsort kell gyártania a médiaközpontnak, hanem más irányokat kell képviselni. Szerinte ennyi pénzből (25 millió forint) nem lehet stúdiót építeni, az nem televízióstúdió lesz. Ráadásul ez a költözés nem térül meg – osztotta meg álláspontját a képviselő.

Rákérdeztünk a Szent Ivánéji rendezvényre is – városszerte sokakat zavart a hangos zenebona. Németh Ákostól megtudtuk, annak zaját még a KISZ-lakótelepen is hallották. Tóth Kálmán elmondta, nem volt rá pénz, ezért azt nem a város rendezte meg. Egy budapesti cég vállalta a program lebonyolítását. Az Agora a tűzijátékot fizette ki, amely 1-1,5 millió forintba került. Azóta kiderült, az önkormányzatnak van zajmérője, ezért elképzelhető, hogy azt a jövőben használni fogják ilyen esetekben. A szeméthalom eltakarításáról, amely a csónakázótó körül maradt, a rendező cégnek kell gondoskodnia – e téren is ígért intézkedést a baloldali frakcióvezető.

Kiemelt képen: Illés Károly a városi újság korábbi címlapját mutatta, azon a pesti főpolgármester szerepelt