Idén is közel 500 madarat gondoztak a Chernel-kertben

A Chernel-kertben 1994 óta fogadnak be, gyógyítanak és gondoznak sérült, és elárvult madarakat, kisemlősöket. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által fenntartott kőszegi intézmény idén is közel ötszáz ilyen állatnak volt a menedékhelye.

A Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontban, ebben az évben is előfordult az a különleges, egyszerre megható és örömteli helyzet, hogy sérült, röpképtelen, felnőtt madarak párba álltak, sikeresen költöttek és a fiatal madarak, amikor eljött az idő, kirepültek és elvonultak. Ottó Erzsébet a Mentőközpont madárgondozója kérdésünkre elmondta: – a korábbi években előfordult, hogy maradandó sérülésük miatt itt maradásra kényszerült gólyák párokba állva kilenc fiókát is felneveltek, melyek aztán sikeresen ki is repültek. Idén is volt ilyen költés, alacsony tuskókra rögzített fészektartókon, a bedobált ágakból a madarak megrakták a fészküket, de idén csak egy fióka repült ki, volt viszont sikeres vörös vércse költés, innen két fióka került ki. Jelenleg 13 gólya állandó lakója a Chernel-kertnek.

Évről évre 400-500 madár érkezik a Központba, melynek a fele fióka. Általában a madarak nagy része visszajut a természetbe. Idén baglyos évük volt. Mintegy 30 erdei fülesbagoly, 22 fiatal fehér gólya és közel 30 sérült vörös vércse került ide. Ottó Erzsébettől megtudtuk: – a július, augusztus a fiatal gólyák szárnypróbálgatásának időszaka. Ilyenkor gyakori, hogy nem sikerül az első landolás, eltörik a lábuk, vagy nekiütköznek valaminek. Előfordul, az is, hogy elpusztul a szülő és ilyenkor az egész fészekaljat menteni kell. A vörös vércsék gyakran a villanyvezetékekhez érnek hozzá és áramütés miatt kerülnek ide. Ez általában végtagvesztéssel járó sérülés. Idén egy áramütött uhu is érkezett Búcsúból. Az egerészölyvek és baglyok közül nagyon sok, járművel ütközik, és így szenved balesetet. Az út mellett vadászgatnak, és a járművek fénye megzavarja őket. – Ha ilyen sérült nagyobb madarat, gólyát, vércsét, ölyvet, baglyot találunk, egy pokrócot, vagy kabátot kell rádobni és óvatosan egy, papírdobozba kell helyezni és eljuttatni a Mentőközpontba, tudjuk meg Ottó Erzsébettől. Itt minden madárnak van egy adatlapja, így nyomon követhető, hogy mikor került be, szükség volt-e állatorvosi segítségre és sikerült-e meggyógyítani. Vannak olyan esetek, amikor csak egy kis pihenésre van szükségük, például az üvegablaknak ütközött énekes madaraknak, vagy, annak a búbos vöcsöknek, amelyik, Vépen, a víztől csillogó aszfaltot, valószínűleg vízfelületnek nézte, leszállt és bekeveredett a falu épületei közé. De vannak olyan esetek, amikor egy komoly sérülés miatt kórházi műtétre van szükség, aztán következik a lábadozás, majd a madár felkészítése a természetbe való visszajuttatásra. Mindeközben a rendszeres etetés, gondozás. Áprilisban a viharok miatt egész énekes madár fészekaljak kerülnek be. A költési időben végzett gondatlan fakivágás és cserjeirtás is hasonló eredménnyel jár. A molnár fecskék általában, a fészekleverések miatt jutnak ide. A sarlósfecskék is épület felújítások miatt veszítik el fészküket. Vannak viszont olyan fészekhagyó madarak, melyek a túlzott emberi aggódás miatt lesznek a Mentőközpont lakói. Az énekes rigók, fekete rigók, erdei fülesbaglyok, sajátos viselkedése, hogy még röpképtelen állapotban elhagyják a fészküket, a földön szaladgálnak, bujkálnak. Ilyenkor a felnőtt szülők figyelik és gondosan etetik őket. Sok ember viszont megsajnálja ezeket és behozza, mondván szegény fióka kiesett a fészekből. Pedig, ha nincs egyéb kedvezőtlen körülmény (forgalmas út, kutya, macska), akkor legjobb békén hagyni őket.

– Különlegesség a Szemenyéről bekerült kis sólyom, melynek a jobb szárnya sérült. Ugyanis ez a madár a tundrákon költ, és csak télen tartózkodik nálunk – folytatja Ottó Erzsébet.

-A cél az, hogy minél több madarat visszajuttassunk a természetbe. Elengedés előtt meggyűrűzzük őket. Volt már több visszafogás, ami azt mutatja, hogy ezek a madarak megállják a helyüket a természetben. Vannak azonban, olyan madarak, melyek maradandó sérülésük miatt állandó lakói lesznek a Chernel-kertnek. Közülük kerülnek ki a bemutató madarak, melyeket kézhez szoktatnak és így óvodás és iskolás csoportok tanulmányozhatják őket, a kertben, vagy a kihelyezett foglalkozásokon. Ilyen közkedvelt lakója a Központnak Csati, a macskabagoly, Tilda, a vándorsólyom, és Mirtill, a darázsölyv.

-A Chernel-kerti Mentőközpont állategészségügyi okokból nem fogadhat récéket, hattyúkat, vadludakat, galambokat, sirályokat, – tudjuk meg Ottó Erzsébettől. -Van viszont nagy kócsagunk és szürke gémünk. A madarakon kívül idén 85 kisemlősről is gondoskodtunk. Ebből 55 vissza is került a természetbe. Fészküket vesztett, elárvult mókusok, sünök kerülnek ide. Tavaly, egy, nagyméretű platán kivágása miatt 12 rőt koraidenevér vesztette el „nappalozó” helyét. A tél, a fehér szélű törpedenevér és a közönséges törpedenevér „szezonja”. Ugyanis ezek az apró emlősök előszeretettel vackolódnak be lakóépületek réseibe. A téli fűtés miatt aztán felébrednek, de nem találnak táplálékot. Így aztán a Chernel-kertben kötnek ki.

A Chernel-kerti Mentőközpontban két munkatárs gondoskodik a népes állatseregletről. A nagy testű uhukról és az apró cinkékről egyaránt. Az elárvult énekes fiókákat csipesszel etetik. Elölt lisztkukac, apró főtt tojás és túró darabkák kerülnek a tátogó éhes csőrökbe. Gyakran ki kell menniük, bejelentés alapján a helyszínre, behozni a sérült madarakat, aztán, olykor tovább az Állatkórházba. Mindeközben naprakészen vezetni az adatbázist. Felelősségteljes munka ez, hiszen gyakran jelentős eszmei értékkel bíró, fokozottan védett madarak élete múlik a megfelelő gondozáson. Ez itt folyamatos szolgálat, ugyanis a gondoskodásra váró madarakat hétvégén és ünnepeken sem lehet kikapcsolni.