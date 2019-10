Idén is lehet számítani rendőri és polgárőri jelenlétre a vasi temetők környékén

Mindenszentek és halottak napja alkalmából tartott tájékoztatót a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a jáki úti temetőnél: bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, vagyonvédelmi ismeretek szükségességére hívták fel a figyelmet.

Sokan keresik fel szeretteik sírját mindenszentek és halottak napja alkalmából, ilyenkor oda kell figyelni a biztonságra – hangsúlyozta Németh Andrea Judit címzetes rendőr őrnagy. – Minden bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, vagyonvédelmi ismeretet fel kell idézni és fokozottan szem előtt tartani a személyi biztonságot, vagyonbiztonságot – emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy legelőször az otthonokat kell biztonságban tudni: értékeket, készpénzt el kell tenni szem elől; az összes nyílászárót, kaput, alakokat, kertkaput be kell zárni, a riasztót élesíteni.

Hozzátette: ha autóval indulunk el, tegyük be az értékeket a csomagtartóba, hiszen a műveletet a temetőben bárki „kifigyelheti” és szabad préda lesz az autó. Arról is szólt az őrnagy, hogy elindulás előtt érdemes megtervezni az utat, felmérni a sírkertig rendelkezésre álló időt, mivel ezekben a napokban megnövekszik a forgalom az utakon.

A jármű parkolóhelyéről is célszerű gondoskodni; a legjobb a zárt, őrzött helyszín. A személyes tárgyakat is óvni kell: a nőknél a kézitáskákban, a férfiaknál a farzsebben tartott értékekre nem árt nagy figyelmet fordítani. A tájékoztatón elhangzott: a közlekedők a közutakon, valamint a temetők környékén egyaránt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak, a sírkerteknél a polgárőrök is segítik a rendőrök munkáját.