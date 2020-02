Idén is Suri a nyertes – Megérkezett az első vasi gólya Vassurányba (Fotókkal)

Majdnem napra pontosan ugyanakkor érkezett, mint 2019-ben.

Február közepéről nem kizárólag csak a Valentin nap juthat eszünkbe, hanem az is, hogy egyre inkább haladunk a tavasz felé. Ezt, ha az időjárásból nem is mindig érzékeljük, de azt viszont tapasztalhatjuk, hogy reggel már hamarabb világosodik, este pedig később sötétedik. A tavasz első hírnökei viszont mindig a gólyák. Vas megyében már meg is érkezett az első gólya, mégpedig egészen pontosan Vassurányba, és már el is kezdte rendezgetni a fészkét. Suri a településről kapta a nevét, és csakúgy, mint tavaly, idén is ő az első gólya megyénkben, sőt könnyen előfordulhat, hogy az egész országban. Érdekes egyébként az időzítése is, ugyanis majdnem napra pontosan ugyanekkor érkezett 2019-ben is. Mindössze két nap a differencia, vagyis 2020-ban két nappal korábban kaptunk jelzést arra, hogy közeledik a tavasz.

Az Ön lakóhelyére is érkezett gólya? Ha igen, küldjön róla képet a [email protected] e-mail címre.