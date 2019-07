Idén már a turizmusban is segítik a fiatalok nyári foglalkoztatását

A program népszerűségét mi sem jelzi jobban, minthogy abban tavaly országosan több mint 29 ezer diák vett részt. Sokan közülük a kötelező szakmai gyakorlatukat is így teljesítették. Vas megyében összesen 477 diák jelentkezett az államilag támogatott diákmunkára.

Legtöbbjük önkormányzatokhoz és az általuk finanszírozott intézményekhez került, ám volt, aki mezőgazdasági és vendéglátóipari vállalkozásoknál dolgozott. Ettől az évtől pedig már a turizmusban is támogatják a fiatalok nyári munkavállalását. – Az idén rendelkezésre álló összeg mintegy 30 ezer diák nyári foglalkoztatására elegendő – tájékoztat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Önkormányzatok esetében legfeljebb két hónapra száz százalékban támogatják a maximum napi hatórás munkát. Az egyéb vállalkozások esetében a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak. A járási hivatalokban személyenként egy hónapos időtartamra adják meg a támogatást.

Ez a gyakorlat a megyeházán is, ahol 2016 óta dolgoznak diákok a programban. Az első évhez képest egyre nő a pályázók száma: a kezdeti kettő után évről évre megközelítőleg tíz tanulót alkalmaznak. Jelenleg öt fiatal segíti a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkáját, augusztusban újabb három fogja őket váltani – közölte lapunkkal dr. Balázsy Péter hivatalvezető, megyei jegyző.

Hozzátette: az intézménynél elkötelezettek abban, hogy jövőre is alkalmazzanak diákokat, ugyanis ez nekik is nagy segítséget jelent. Vannak olyan feladatok a hivatalban, amelyek nem igényelnek többéves szakmai tapasztalatot, elvégezhetők egy kis alázattal, jó hozzáállással és precizitással. Úgy véli, erre a feladatra tökéletesen alkalmasak a fiatalok, akik a legkülönbözőbb területeken kapnak munkát. Most egy diák dolgozik a nemzetközi csoportnál. Nyelvtudásának köszönhetően nyelvi problémák leküzdésében segédkezik, de kisebb fordítási munkákat is rábíznak.

Harmadik éve visszatérő egy területfejlesztési szakirányon tanuló fiatal, aki a projektekben ténylegesen is be tud segíteni. A többiek főként adminisztratív munkákat végeznek, mindenki az életkorának és felkészültségének megfelelő feladatot kap. Pénzügyi területen végeznek alapszintű analitikavezetési feladatokat, de igyekeznek a fiatalokra bízni a legtesthezállóbb feladatokat is: az online felületeken, például a honlapon és a közösségi oldalon posztokat, híreket írnak. Ezek révén egy kicsit megismerkednek az online felületek felelősségteljesebb használatával.

A fiataloknak egyébként külön irodájuk van a megyeháza patinás épületében – internet-hozzáféréssel és a lehetőségekhez mérten modern számítógépes eszközökkel.

A jákfai önkormányzatnál az utóbbi három évben egy állandó diákmunkást alkalmaznak a nyári szünetben. A középiskolás Lengyel Klaudia elmondta, hogy szeret itt dolgozni, főleg azért, mert helyben tud munkát vállalni. Általában a közterületek gondozásával és a középületek takarításával bízzák meg. Fodorné Éva, Jákfa polgármestere hozzátette, hogy a település öt éve vesz részt a programban, volt olyan év, hogy három diákot alkalmaztak. Őket szintén kertészeti és takarítási munkákkal bízták meg, de volt olyan diák is, aki a szabadságolások ideje alatt hivatalsegédi feladatot látott el.