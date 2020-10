Idolok és kőeszközök – Ásatási nyílt napra várták az érdeklődőket Sében

A nyílt nap résztvevői megismerhették a határon átnyúló Arche-ON nevet viselő projekt célját, az ásatást vezető régész pedig annak várt, és legújabb eredményeibe avatta be a kíváncsi hallgatóságot – nem sokkal a látogatók érkezése előtt ugyanis feltártak egy lelet: egy idol töredék került ki a földből.

A Savaria Múzeum jelenleg Sében, a Kinizsi Pál és Mátyás király utcák, továbbá a Nagyrét-dűlő által körbehatárolt területen végez ásatást, ahol egy újkőkori épület részletét szeretnék feltárni. Az előkerülő leletek várhatóan nagyrészt a késő neolitikus lengyeli kultúra korai időszakából (Kr.e. 5000 k.) származnak majd. Elsősorban dekoratív festett kerámiaedényekre, idolokra (kis méretű, égetettagyag-emberszobrocskákra), kőeszközökre, és az egykoron táplálékként elfogyasztott állatok csontjaira számítanak a régészek.

A régészeti-turisztikai projektről Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője és Hans-Peter Neun, a projekt turisztikai szakértője, az ásatás menetéről és az eddig feltárt leletekről pedig Kolonits László, a Savaria Múzeum régész-muzeológusa, az ásatás vezetője tájékoztatta a megjelenteket.

Elsőként Grünwald Stefánia üdvözölte az érdeklődőket, majd ismertette: az Arche-ON elnevezés egyrészt a múltra, másrészt a jelenkori online jelenlétre utal – ugyanis szeretnék, ha az itt feltárt leleteket a későbbiekben akár virtuális módon is bemutathatnák.

Hozzátette: osztrák oldalon is betekintést engednek a feltárások folyamatába. Hans-Peter Neun, a Südburgenland Tourismus oberwarti régiójának nyugalmazott vezetője hangsúlyozta: jelen együttműködés is azt bizonyítja, hogy mennyi minden köti össze a két nemzetet a közös múlt révén. Ezért van szükség a közös ásatásokra is. Ausztriában jelenleg Burg mellett zajlanak ásatások, ahol már két hasonló nyílt napot is tartottak. Ott a vaskori vasbárók halomsírjainak feltárásába pillanthattak be a résztvevők.

– Mind az osztrák, mind a magyar turisztikai szervezet célja, hogy a feltárt leleteket és az újdonsült régészeti felismeréseket a turizmusban tudják hasznosítani. Az, hogy ez milyen formában valósul meg, még egyeztetés alatt áll – tudtuk meg a vezetőtől.

– Ez a lelőhely Vas megye egyik legfontosabbja, legalábbis az őskoriak közül mindenképpen – mondta Kolonits László, a Savaria Múzeum régész-muzeológusa, az ásatás vezetője. A hetvenes években tárták fel először a lelőhelyet, melynek érdekessége, hogy a lengyeli kultúra kialakulási területén található, így annak legkorábbi fázisaiból is kerültek már elő tárgyi emlékek, amik megközelítőleg hétezer évvel ezelőtt kerülhettek a földbe.

A korábbi kutatók kettős körárokrendszert fedeztek fel a területen, azonban a néhány héttel ezelőtti geofizikai kutatások már az első órákban meglepő eredményekkel szolgáltak. Kimutatták, hogy nem kettős, hanem négyes árokrendszer húzódik a föld alatt. A korábbi leletek egy részét a nyílt napon meg is tekinthették a résztvevők. Sőt, nem sokkal annak kezdete előtt a kutatók újabb felfedezést tettek: az egyik régész egy idoldarabkát ásott ki a földből. A körárkok pontos funkciója egyébként még ma sem ismert, a mai vélekedés szerint szociális, vallási rítusokhoz kapcsolódhattak. Azt azonban ma már tudjuk, hogy hasonló árokrendszerek előfordulnak Ausztria területén is.