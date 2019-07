Igazi bosszúság: vizesednek a 15 éves szombathelyi társasház falai

Egy Minerva lakótelepi tömbben élők keresték meg szerkesztőségünket azzal a problémával, hogy vizesednek alulról a társasház falai. Mielőbbi megoldást sürgetnek: minden nappal tovább terjed a nedvesség az épület alsó szintjén: pereg le a festék és penészes a fal.

A Viktória utcai tömbbe lépve már a bejáratnál látszik a probléma: nagyjából 60-70 centiméteres magasságig kúszott a nedvesedés: pereg a festék, és itt-ott a burkolat is elvált a faltól – mutatja az egyik érintett. Takács Károlynak és Tóth Zsuzsannának a földszinten van lakása a körülbelül tizenöt esztendeje épült tömbben. Elmondták: miután felfedezték a problémát, szomszédjukkal együtt felkeresték a társasház kezelőjét, amely szakembereket küldött a helyszínre.

Úgy tudják: a szakvélemény szerint repedés okozta a gondot, a víz szivárgása pedig a nedvesség felszűrődését. A lakók szerint azonban nem csőtörés lehet a gond, a talajvíz szivároghat fel, mivel az a terület, ahol a lakótelepet felhúzták, eredetileg szántóföld volt, és a talajvíz gyakran megállt a területen.

A szomszéd asszony, Szakácsné Boros Anita aggódik, nemcsak a lakás, hanem az egészségi állapotuk miatt: asztmája erősebb lett azóta, hogy a probléma felvetődött. A vizesedést télen – úgy tűnt – sikerült kiküszöbölni, hamarosan azonban ismét megindult. A lakók nehéz helyzetben vannak: mivel az első körben a biztosító fizetett a kár miatt, most már nem jelezhetik igényüket újabb térítésre.

Megkerestük a társasház ke­zelőjét, aki tájékoztatott minket a Viktória utcai helyzetről és annak megoldásáról.

– A társasház kezelését 2018 szeptemberétől látjuk el, a két kérdéses lakásban a vizesedés már az átvételkor probléma volt. Annak elhárítása miatt folyamatosan egyeztettünk a lakókkal és vízvezeték-szerelő szakembert küldtünk ki a helyszínre, aki megállapította, hogy a vizesedést valószínűsíthetően a falban lévő csövek szigetelésének hiánya okozza – közölte a társasházkezelő. Hozzátette: tavaly októberben a szerelő a szigetelést elvégezte, akkor megbeszélték az érintett lakókkal, hogy várnak pár hetet, hogy lássák, elkezdődik-e a falak kiszáradása. Idén januárban egy újabb bejelentést követően ismét intézkedtek, akkor egy hajszálrepedés szivárgását kellett megszüntetni.

A kárt a biztosító felé ekkor lejelentették, és a kárrendezés is megtörtént. Megtudtuk azt is, hogy januárban a hidroforhelyiségbe páramentesítő berendezést szereltek be, amely azóta is üzemel, így próbálják kiszárítani a falban régebben felgyülemlett vizet, és a kicsapódó párát. Ám a vizesedés megint terjedni kezdett, ezért másik szakemberrel is felmérették a helyszínt, az ő véleménye szerint olyan vízcsőnél lehet repedés, amely a vízóra előtt van. A szükséges vizsgálatot a Vasivíz Zrt. megtette, ők a víz­órák náluk tárolt fogyasztási adatai alapján nem tartottak valószínűnek csőtörést.

Az ügy most ott tart, hogy a lakókkal egyeztetve augusztusban igazságügyi szakértő segítségével derítik ki a probléma forrását. A kezelő hozzátette: a szakvélemény elkészülte után lehet majd pontosan megmondani, mit kell tenni a probléma megoldásához.