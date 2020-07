Játszva, tanulva, friss levegőn telik a nyár Kiss Józsefnél és feleségénél

Kiss Józsefnél és feleségénél, Erzsi néninél jobb nagyszülőket egy gyerek sem képzelhet el magának. Parkerdei kiskertjük minden zegzugát úgy alakították ki, hogy ott az unokák mindenféle izgalmas kalandokat megélve, biztonságban játszhassanak.

Délután három órakor érkezünk, a nagyszülők az óvoda és az otthoni pihenő után most hozzák ki a gyerkőcöket a kertbe. A hatéves Maja és a három és fél éves Soma előveszik a bicikliket, és rohangálnak egy kicsit a szundizás után. Aztán előkerül a vízfesték, berendezkednek a teraszon és szép, nagy kavicsokat festenek lilára, kékre. Amikor készek, Soma elhelyezi őket valahol a kertben. Megcsodáljuk, hogy az ő krétarajzaik díszítik a kockaköveket is a ház előtt. Beszélgetés közben felépül egy vár fakockákból, a gyerekek megmutogatják kedvenc játékaikat, köztük Ormit, a lila elefántot. Ahogy egyre melegebb lesz, Maja felveszi a méhecskés, Soma a cápás fürdőrucit és irány a felfújható medence, ahonnan a papával együtt, szűrővel halászszák ki a vízbe hullott fűszálakat. Egyetlen perc sem telik el aktivitás nélkül. A nagyszülők úgy mondják: mindig a gyerekeken van a szemük, de csak tisztes távolságból, hagyják őket kibontakozni.

József és Erzsébet hét évvel ezelőtt vásárolták meg ezt a kertet, amikor Maja még az anyukája pocakjában lakott. Kezdettől mindent úgy alakítottak ki, hogy az a gyerekek kedvére legyen. A kert a kis házikókkal olyan, mint egy liliputi birodalom. Körben kanyargós ösvények, bokros sarkok csábítanak bújócskára, az ösvény mellett, alacsony kerítés mögött apró málnás, máshol a papa által kiépített egyensúlyozó-pálya farönkökből. Még a növényeket is úgy válogatták össze, hogy semmi ne legyen szúrós, kényes vagy mérgező. A sziklakertben napelemes lámpák, mesefigurák, színes szélforgó. A körbe rakott építmények, a lefedhető homokozó által közrefogott területen puha fű csábít labdázásra, tollasozásra, tornára. A papa több házikót is épített, mindegyik kaviccsal kirakott úton körbejárható, itt még télen is izgalmas a fogócskázás. A két kisebb kerti épület most éppen tele van játékkal, de ha hűvösebb az idő, be is lehet húzódni bármelyikbe. A „nagy” faház fele egy védett, fedett terasz.

– Ez volt az álmom, ez a nagy, körbekerített terasz, ahol még akkor is tudunk a friss levegőn játszani, amikor esik az eső – mutat körbe Erzsi. – Pici korukban itt aludtak a gyerekek délutánonként a mobil kis­ágyban. A városból kihozzák ide a megunt játékaikat, amik itt mindjárt érdekesebbeknek tűnnek. Ha barátok jönnek, Maja segít nekem lángost süt­ni. Sokszor a kiskertben találkozik a nagy család. A szünidőben a kaposvári nagyobb unokák is sok időt töltenek nálunk, itt is alszanak. Élvezik, hogy itt addig az ágyban maradhatnak, ameddig akarnak.

A család kihasználja az erdő közelségét. Sétálnak, kirándulnak, gyűjtenek kavicsot, falevelet, makkot, vadgesztenyét. Énekelnek, játszanak az árnyékkal. Sok ismeretet szereznek így a gyerekek a természetről. Az almafa körül kibújt apró gombákat látva a csöpp fiú mutatóujját fölemelve figyelmeztet bennünket: a susulykát tilos leszedni, mert mérgező! Míg a szülők dolgoznak, játsz­va, tanulva, friss levegőn így telik a nyár.