Igazi krimi zajlott hajnalban Szombathelyen – Betörtek a Cinema Caféba

Az ügy végül szerencsésen zárult le, ugyanis a rendőrök elfogták a gyanúsítottat.

A kávézó hivatalos közösségi oldalán számoltak be, hogy szerda hajnalban besurranó tolvajt értek tetten, aki az aznapi bevételt és a váltópénzt, százezer ötszáz forintot tulajdonított el. Az ügy végül szerencsésen zárult le, ugyanis a rendőrök elfogták a gyanúsítottat, akinél megtalálták a szóban forgó összeget. Lapunk felkereste a kávézó üzemeltetőjét, Hetényi Norbertet, aki részletesen elmesélte a történteket.

– Hogy pontosan mikor történhetett a rablás, azt nehéz kideríteni – kezdte Hetényi Norbert. – A kávézó előbb bezárt, mint a mozi, ilyen esetekben szándékosan nem riasztunk be, hiszen a vetítés után még járkálnak emberek az aulában, a kamerák pedig ezt érzékelnék. Ilyenkor egyvalaki felügyeli a helyet, akinek könnyen lehet, hogy valami dolga volt, amikor besurrant a fiatalember a WC-be, ahol elbújt. Valószínűsíthető, hogy kifigyelte azokat sávokat, ahol nem látja a kamera, és azt is, hol tartjuk a brifkót. Elvette, majd visszament a mellékhelyiségbe, amit teledohányzott és várta, hogy érkezzen a takarító. Szerencsétlenségére a takarítónő előbb vette észre őt, és mivel egyedül a hátsó ajtó volt nyitva, gyorsan kiment, bezárta, majd hívta a rendőrséget.

Akár itt véget is érhetett volna a filmekbe illő jelenetsor, de a történet tartogatott még egy csavart.

– Amikor kiérkeztek a járőrök, megtalálták a gyanúsítottat a WC-ben, aki azt hazudta, hogy elaludt. Először utasították, hogy forgassa ki a zsebeit, de végül nem találtak semmit. A rendőrségen egyébként jól ismerték a férfit, volt már vele többször is dolguk, komoly aktája van már. Míg az eljárás zajlott, addig a takarítónő körbenézett, hogy nem tűnt-e el valami, és látta, hogy a brifkó üres. A rendőrök azonnal elfogták, és átkutatták a fiatalembert, aki az alsónadrágjában dugta el a pénzt. A takarítónőnk elképesztő lélekjelenlétét csodálom, amit végig az eljárás alatt tanúsított. Szeretném ezúton is megköszönni a rendőrség munkáját is, nekik hála szerencsésen végződött az eset – zárta szavait Hetényi Norbert.