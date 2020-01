Így csökkentsük a felmondások számát

Egy közelmúltbeli kutatás szerint folyamatosan nő a fluktuáció a hazai munkahelyeken, miközben több iparág súlyos munkaerőhiánnyal küzd. Mit tehet egy vállalat, hogy csökkenjen a felmondások száma? Ezzel kapcsolatban ad tanácsokat az egyik HR-portál.

Évről évre többen vándorolnak el a cégektől. 2016-ban 31, 2017-ben 33, 2018-ban 36 százalék volt, 2019-re pedig 41 százalékos flluktuációt vártak a megkérdezett vállalkozások. A munkavállalók elvándorlása a munkaviszony első három hónapjában a leg­gyakoribb, az állomány 12–20 százaléka lép ki ebben az időszakban. Hasonló arányú az 1–3 éves munkaviszony után kilépők aránya, derül ki a HR Evolution kutatásából.

Aki az első három hónapban távozik, még értéket sem teremtett, a toborzási, betanítási költsége és a munkabére összesen millió forintos tétel lehet. Aki pedig több év után hagyja ott a vállalatot, az a tudását, kapcsolatait viszi tovább és kamatoztatja máshol.

Mielőtt cselekedne, elemezze a felmondás okait, javasolja a tanácsadó cég. Eszköz lehet erre az exit interjú, amikor a távozó nyilatkozik az okokról. Ha próbaidő alatt történik a távozás, vizsgáljuk meg, hogy jó volt-e a toborzás, ilyen típusú ember kell-e ide, hogyan zajlott a csapatba integrálás. Szempontok még a fluktuáció csökkentésére: legyen versenyképes a fizetés, legyen kidolgozott program a betanításra, világosak elvárásokkal éljünk és tartsuk be ígéreteinket.

A kellemes munkakörnyezet is fontos, ahogy a visszajelzés is minden munkavállaló számára. Mérje és képezze a középvezetőit, javasolja a cég, ahogy azt is, hogy a vezető figyeljen a munka és a magánélet egyensúlyára.