Így élte meg Olvasónk az Astra Zeneca oltást

Egyik Olvasónk megosztotta velünk azt az hullámvasutat, amit az Astra Zeneca beadásakor élt át. Ahogy írta, próbálta magát kívülről szemlélni, ami rendkívül érdekes volt számára.

– Kezdem azzal, ahogy megkaptam a behívót. Húsvétot megelőző napokban csörgött a mobilom és az ismeretlen szám megpillantásakor egyből arra gondoltam, hogy csak nem a háziorvosom hív?! – írja Olvasónk, aki humorát megtartva megjegyezte párjának, hogy nem is kaphatná jobbkor, mint a nagyhéten, Krisztus feltámadási ünnepe előtt. A hívás azonban nem megkönnyebbülést és örömet hozott, hanem egy nagyon komoly dilemmát. Ugyanis a háziorvos csak az Astra Zenecát tudta felajánlani, Olvasónk pedig riadtan kérdezett vissza, hogy drága doktornő, jobb nincs raktáron? Akkor nem volt. Ugyanis azokban a napokban Astra Zeneca és Szputnyik szállítmányok érkeztek jelentős mennyiségben, Pfizerre még várni kellett.

Astra Zeneca és a nagy dilemma

Olvasónk dilemmáját pedig csak fokozta, hogy korához képest – 30-as évei elején jár – nagyon hamar megkapta az oltásra szóló behívót. Nem is értette, hogyan kerülhetett olyan hamar sorra, de aztán erre is fény derült: a háziorvosa körzetéhez tartozók többsége köszönte szépen, nem kért a rendelkezésre álló oltóanyagokból, így a várólistán hamar az utolsókból lettek az elsők. A dilemmát csak fokozta Olvasónkban az is, hogy ha lemond erről a lehetőségről, vajon mikor jut újabbhoz. Ugyanakkor pedig ott motoszkált benne az is, amit a médiában hallani lehetett az Astráról.

– Úgy voltam vele, egy életem, egy halálom, itt a lehetőség, meg kell ragadni. Az mindenképpen az oltóanyag mellett szólt, hogy az angolok és a svédek – akik megalkották – csak nem szúrnának ki magukkal. Így aztán elfogadtam. Április 1-jén – bolondok napján – pedig meg is kaptam az első adagot. Nem mondom, hogy halál nyugodt voltam aznap, mert vártam valamit, valami hatást. A doktornő felkészített mindenre és menetrendszerűen jöttek is a megjósolt tünetek – írja Olvasónk.

A feltámadás időszaka

Az oltást követően számára a Húsvét valóban a feltámadás jegyében telt, mivel az Astra beadását követően 12 óra elteltével jött a vacogás, egy kis láz, levertség, ízületi fájdalmak – mintha covidos lett volna. Rendkívül érdekesnek találta a tünetek milyenségét tudva azt, hogy ezeket mind egy oltóanyag idézi elő azért, hogy felkészítse a szervezetet a Covid elleni védekezésre. Ez a folyamat három napig tartott, utána már semmilyen tünetek sem jelentkeztek.

Jöhet a második dózis!

A következő behívó 12 héttel későbbre szólt, Olvasónk viszont egy kicsit előbbre hozta személyes okokból, így 12 helyett az első oltást követő 10. hétben kapta meg a második a dózist.

– A doktornő előre jelezte, hogy ez a Pfizer fordítottja, azaz az Astra esetében a neheze már megvolt az első oltás alkalmával, a második szuri sokkal enyhébb hatást gyakorol a szervezetre. Így is lett. Ezúttal is ittam, mint a gödény, hiszen a sok folyadékbevitel az első oltáskor is rendkívül fontos volt. A vakcina beadását követő 12. órában ismét éreztem, hogy valami lesz, lett is. Éjszaka némi hőemelkedés, kis izzadás, majd másnap levertség, fáradtság, egészen az esti Eb-meccsig, amikor mintha elvágták volna az egészet – fogalmaz Olvasónk, aki cseppet sem bánja, sőt, inkább örül neki, hogy túl van az oltáson. Mindezt azért osztotta meg velünk, mert szükségét érezte, hogy elmondja: inkább éli át újra és újra az Astra által okozott tüneteket, mint magát a koronavírust, amiből szintén kijutott neki is.

Inkább az oltás, mint a betegség

Azt senki sem tudja még, hogy meddig tart az oltóanyagok által biztosított védelem a vírussal szemben. Mindenesetre, akik beadatták akár az Astrát, akár egy másik fajtát, védve vannak, ami jelenleg a legfontosabb.