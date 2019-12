Így forgott az Ocho Macho videóklipje az óriáskeréknél – Megtudtuk azt is, mivel zárják az évet (videó)

Szerdán videóklipet forgattak, gőzerővel készülnek a december 28-ai, tizedik Illegalra, februárban pedig érkezik az új albumuk: Kirch­knopf Gergővel, az Ocho Macho frontemberével beszélgettünk a mögöttünk hagyott és az előttünk álló hónapokról.

A tagcserék után kreatív csatornába került a zenekar: 2019 kétségkívül az új dalok éve volt. Sokat időztek a debreceni stúdióban, egymás után születtek a nóták, a jövő héten mutatják be az ötödiket. Mindegyik új dalhoz készül majd videóklip – Az élet adhat még című dalhoz éppen tegnap forgatták a klipet a szombathelyi óriáskeréknél.

Az új album jövő februárban érkezik, ám addig még rengeteg a tennivaló. Hogy csak a legközelebbit említsük: nyakukon az Illegal, ami ráadásul a tizedik, december 28-án este a Cinema Café aulájába várják a rajongókat. És hogy mivel? Egyrészt profi fénytechnikával, másrészt a kötelező régi és a szeretnivaló új dalokkal.

Tizenhat év, több mint hatvan dal van a legnagyobb hazai fesztiválok nagyszínpadjait is megjárt fiúk mögött – talán egy kicsit ebből is fakad az a kellő lazasággal vegyülő lelkesedés, amivel bátran vágnak bele új dolgokba. Például a Ne tegyél keresztbe! című dalban simán megengednek maguknak egy másfél perces gitárszólót, a Most című nótával pedig Gergő a csendesebb, „leülős” arcát is megmutathatja. Persze „zúzós” dal is van a repertoárban: az I Catch Big One (Kifogom a nagy halat) című, a világ legnagyobb harcsáját kifogó, Ocho Macho-rajongó horgász, a tatabányai Varga Vilmos közreműködésével készült nóta például olyan, mintha az AC/DC állt volna össze a Sex Pistolsszal egy dal erejéig.

Új lemez, Gerilla akusztik koncertek, nyári fesztiválok: 2020-ban is megtelik az Ocho Macho-naptár. De előtte még: december 28-án Illegal.

