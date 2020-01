Így készítsen mancsápolót házilag!

Télen a megszokottnál is fontosabb a kutyák mancsainak ápolása. A jég, a hó és az útszóró só mind kárt tehet a tappancsokban.

Nem kell drága kenőcsöket vásárolni, házilag is készíthetünk ápoló balzsamot. A cél csak annyi, hogy elkerüljük a kiszáradást, berepedezést. Ezek a sérülések fájdalmasak lehetnek.

Olívaolaj, kókuszzsír, shea vaj vagy ezek keveréke tökéletesen megfelelő. Akár méhviaszt is használhatunk plusz adalékként, csak melegítsük össze a tűzhelyen az összetevőket, majd öntsük tégelyekbe. Kerüljük ugyanakkor a mesterséges anyagokat vagy a színező, illatosító adalékokat. E-vitaminnal, körömvirágolajjal vagy lanolinnal dúsíthatjuk az ápolót, ha szeretnénk, de ezek teljesen el is hagyhatók. A természetes összetevőkből álló krémmel szükség szerint kenjük be a mancsokat.