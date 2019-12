Így készülhetnek fel a családi cégek a közelgő recesszióra

Újabb gazdasági visszaesés közeleg, hazánkba azonban várhatóan lassabban és kevésbé markánsan gyűrűzhet be a recesszió, mint tíz éve. Nem mindegy, hogyan reagálnak majd a családi cégek, mivel a hazai vállalati szektor 70 százaléka ezekből áll, hangzott el az egyik kereskedelmi bank székházában szervezett családi vállalatok klubon.

Közeleghet egy újabb gazdasági visszaesés, hiszen a világkereskedelem egyre visszafogottabb, az exportpiacok szűkülnek. Habár az előrejelzések szerint a magyar GDP a tavalyi 5,1 százalék után idén 4,3, jövőre pedig mindössze 2,7 százalékkal nőhet, aggodalomra egyelőre nálunk nincs ok. A kirobbanó hazai kiskereskedelmi és építőipari adatok azt mutatják: a magyar gazdaság erősebb, mint 2008-ban volt, most lassabban gyűrűzhet be a válság.

„A 2008-as válság érzékenyen érintette a magyar gazdaságot. Mivel a hazai cégek megközelítőleg 70 százaléka családi vállalat, nem mindegy most sem, ezek hogyan reagálnak egy recesszióra. Most azonban jelentős előnyben vannak a korábban és jelenleg is működő családi vállalatok, hiszen azt a válságot már átélték, a tapasztalatai­kat most fel tudják használni, és akár előnyükre is tudják fordítani a cégek”, mutatott rá a családi cégek helyzetére Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője. „A válság egy helyzet, nem szabad tőle félni, hanem kezelni kell és azonnal reagálni rá, mivel a nem döntés a legrosszabb opció. A cégvezetéshez az ösztönök mellett szükség van a tudatos tervezésre is. Amennyiben egy vezetőnek hosszú távú, határozott elképzelései vannak, a lehetőségeihez mérve a legjobb irányba tudja terelni a céget.”