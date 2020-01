Így ünnepelték a magyar kultúra napját Vas megyében

Megyeszerte zajlottak a kultúra napi ünnepségek, a vasi településeken igyekeztek megmutatni az alkotó emberek és tevékenységek színe-javát.

A magyar kultúra napjáról 1989 óta emlékezünk meg: Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, ilyenkor köszöntjük a kultúrában, a kultúráért dolgozókat.

SZOMBATHELY

Szombathely város kultúra napi ünnepségét és díjátadó gáláját az Agora Kulturális Központ szervezte. Köszöntőt mondott dr. Nemény András polgármester, aki a tartalom és forma összefüggését emelte ki, mondván: a minőségi tartalom felemel, de legalább olyan fontos a forma is, amely megtart, akár évtizedeken, évszázadokon át. Amint mondta, Szombathely egy kincsestár, csak fénybe kell vonni az értékeket. A kultúra őrzőinek, közvetítőinek talán soha nem volt olyan nehéz dolguk, mint ma, de szerencsére nem magányosak, hiszen éppen a kultúra képes kötelékbe, közösségbe szervezni az embereket.

A gálán elismerték Balló László író, költő, helytörténeti kutató tevékenységét, aki a Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj I. fokozatát kapta. A Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj II. fokozatának egyik kitüntetését idén Szarvas Magdolna, a szimfonikus zenekar tagja, ütőhangszeres művész, a másikat Kiss Gyöngyi könyvelő, gazdasági ügyintéző, irattáros érdemelte ki. A Kultúra Támogatásáért díjat Mesits Katalin, a Szimfónia kávézó vezetője kapta, aki önként vállalt kultúraszervező tevékenységet, teret ad koncerteknek, filmvetítéseknek, a kávéház az igényes szórakozás mintaadója.

A szombathelyi kultúra napi gálán az Agora – sportházban gratuláltak a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár kórusának, amely a katonai hagyományok és a katonadal-kultúra ápolásáért a honvédelmi miniszter elismerő oklevelét vehette át Budapesten. A sportházi műsorban fellépett Lutor Katalin, aki Balló László versét mondta, Magyar Marcella marimbán játszott, táncolt az Energy Dance Team.

Nagy-Bakonyi Boglárka és Holdosi Attila két dalt énekelt. A Vasi Kislegényczéh táncát Horváth Attila zenekara kísérte. Végül megszólalt Szombathely legnagyobb kórusa, amely kifejezetten a kultúra napjára alakult: Szombathely Szent Márton kórusa, a Kanizsai Dorottya Gimnázium kórusa, a KDG Nosztalgia kórusa, a Pedagógus Vegyeskar és a Paragvári Utcai Általános Iskola kórusa részvételével. A népdalokat Sándorfi Olga, a Himnuszt Kocsisné Körmendi Klára, a Szózatot Horváth Imre vezényelte.

Volt olyan szombathelyi iskola, amely különlegesen ünnepelte meg a magyar kultúra napját. Egykori és mai diákokat, színész vendégeket vonultatott fel a VMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnázium és Szakközépiskola kultúra napi gálája az Agora – Savaria moziban. A szervező Sarkadiné Gyetvay Zsuzsanna és a humán munkaközösség volt. Verset mondott Kelemen Zoltán, a Weöres Sándor Színház színművésze – egykori szombathelyi középiskolás diák, aki már akkor gyakran lépett színpadra különböző baráti formációkban –, ünnepi köszöntőt Vöcsei Imre igazgató. A régi diákok között szerepelt a zenész Bujtás Ervin és a néptáncos Nagy Gábor is.

A tanulók mellett a tanárok is felléptek: Moliére Képzelt beteg című komédiáját dolgozta át az alkalmi „színészcsapat” számára Karai Lívia magyartanár. A hihetetlen pontossággal megrajzolt emberi karakterek akár ma is szembejöhetnének az utcán. Volt a Savaria mozi nagytermében zenekari produkció, népdaléneklés, fellépett a vegyes kórus is: a Puskás-iskola igyekezett felvonultatni egykori és mai tehetségeit – akikre természetesen rendkívül büszkék.

BÜK

A magyar kultúra napján gondoljanak azokra, akik kinyitják a művelődési házakat – mondta köszöntőjében Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője, amikor színpadra szólította az ünnep főszereplőit.

Igazi kuriózumot kaptak a bükiek már hétfő este: Csík János és a Mezzo formáció adott koncertet a magyar kultúra napja alkalmából. Tóth Tamás megköszönte mind a tizenhét kollégája munkáját, legyen az takarító, könyvtáros, sportszervező, hangtechnikus – hiszen mindannyian a kultúra közvetítésén dolgoznak. Az évre előretekintve elmondta: népzenében erős a büki programsor az év elején, de lesznek koncertek, színházi és gasztronómiai rendezvények is.

CSEPREG

A térségből igyekezett meríteni a magyar kultúra napi műsor, amelyet Ziembicki Erzsébet kultúrház-igazgató szervezett és szerkesztett. Az ünnepi beszédet Domnánics Alajos képviselő mondta. Felléptek a vers- és mesemondó verseny győztesei – az egyik nyereményük volt, hogy itt megmutathatják magukat – az általános iskolából, amelybe nemcsak csepregi, hanem környékbeli gyerekek is járnak, Tömördtől Gyalókáig. A Himnusz eléneklése után elhangzott a teljes versszöveg is Horváth Márk középiskolás diák előadásában. Bükről érkezett – Gerlecz Edit felkészítésében – az Ablánc néptánccsoport, amelyet Pintér Anikó és Hujber Ferenc kísért citerán. A Farkas Sándor Egylet tagjai népdalcsokrot énekeltek, zárásként pedig a Mosoly Táncklub tagjai léptek fel, a táncosokat Barasits Edina tanította be.

JÁNOSHÁZA

A kultúra sokszínűségének ünnepe lett a kultúra napi program a jánosházi művelődési ház színpadán, ahol népmeséket, hangszeres zenét, kórust is hallhatott a népes közönség a helyi iskolások előadásában, valamint az Animato ének­együttestől. Aztán vendég volt a kemenesmagasi citerazenekar. Köszöntőjében Balhási Imréné, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke a sokrétű magyar kultúrát méltatta. Mint mondta, a magyar kártyától a népzenén és a szépirodalmon át a fotó- és filmművészet is a gazdag magyar kultúra része.

– A kultúra a művészetek csodás körforgása – fogalmazott a bizottsági elnök. Szerte a világon számos közösség van, amelyek a magyar kultúra éltetésén dolgoznak, ilyenekre Jánosházán is büszkék: nekik mondott köszönetet Balhási Imréné a magyar kultúra napján.

KÖRMEND

Mint minden esztendőben, az idén is kiemelt ünnep volt a magyar kultúra napja a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Szerda délelőtt szavalóversenyekkel és művészeti vetélkedőkkel az iskola falai között, majd a Batthyány Örökségközpont színháztermében már a körmendi kulturális központtal közösen ünnepeltek – hiszen január 22-e egyben a közművelődési dolgozók napja – és emlékeztek meg arról, hogy az iskola névadója 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. A rendezvényen a megjelenteket először Laczó Tamás, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, majd H. Vörös Márta, a kulturális központ vezetője köszöntötte. Ezt követően a gimnázium udvarán megkoszorúzták a költő szobrát, majd az iskola galériáján időszaki kiállítás nyílt. A gimnáziumban Móricz Péter, a dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum igazgatója könyvbemutatót tartott, Kollár-Klemencz László pedig zenés irodalmi műsort adott.

KŐSZEG

Ifjúsági fúvószenészek fanfárja vezette fel a Jurisics-várban a magyar kultúra napjára szervezett műsort. Bertáné Horváth Ágota vezényelte a Concordia-Barátság Énekegyesületet, a közönség együtt énekelte velük a Himnuszt, majd a Kőszegi Vonósok előadásában szólalt meg Kárpáti Sándor Magyar ábrándja.

Básthy Béla polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, a Hajnalcsillag néptáncegyüttes két tagja énekelt, utánuk Horváth György népművelő, az MMIK nyugalmazott igazgatója ajánlotta Tóthárpád Ferenc A kultúra kőszegi (felleg)vára – Egy kisváros művelődéstörténetéből című könyvét, melynek ünnepi bemutatóját tartották tegnap a várban. A folytatásban Füzi Hanna Nagy László Adjon az Isten című versét mondta el, a kötet szerzője és Pócza Zoltán várigazgató pedig a könyv születéséről beszélt. A kötet borítójával díszített tortából egy szelet mindenkinek jutott.

RÉPCELAK

Hangot adunk a versnek címmel adott koncertet a Rózsabors Műhely a magyar kultúra napja alkalmából Répcelakon, a művelődési házban szerdán délután. A zenekar legutóbb 2016-ban járt a városban, akkor Tóthárpád Ferenc kőszegi költő verseit hozták el – idézte fel a zenekar énekese, Nagy Krisztina. Hozzátette, ebben az időben indultak el a versmegzenésítés útján, azóta pedig több Vas megyei költő verséhez is írtak zenét. A műsorban a már említett Tóthárpád Ferenc mellett többek között Devecsery László, Kelemen Zoltán, Pődör György, Nagy Róbert és Galambos Berni műveit hallhatta a közönség. Az első dal a József Attila-díjas költő, Devecsery László Este című megzenésített verse volt.

– A verseken keresztül mondjuk el azt, hogy látjuk, mit gondolunk, és miként érezzük magunkat a világban. Minden általunk megzenésített vers önálló zenei világ – vallják a Rózsabors Műhely tagjai, Nagy Krisztina (ének) és Dala József (gitár).