Így ünneplik a vasi hírességek a Valentin-napot

Pénteken van Bálint-nap, vagyis a szerelmesek napja, amit a legtöbben Valentin-napként emlegetnek.

A Valentin-nap egyre divatosabb Magyarországon is, ám nem mindenki látja értelmét annak, hogy megünnepelje. Megkérdeztünk pár vasi hírességet, ők mit gondolnak a Valentin-napról, és ha ünneplik, akkor idén mivel töltik ezt a napot.

Nagy Jonathan

Nagy Jonathan bűvész & illúzionista elárulta, hogy bár párjával nem tartják olyan fontosnak a Valentin-napot, meg szokták tartani.

„Ezen a napon közös programokat szoktunk szervezni a párommal, kicsit kizökkenve a pörgős hétköznapokból. Ez most sem lesz másként. Igaz, ebben az évben kicsit később fogjuk ünnepelni a Valentin-napot, mivel már vendéglátásban is dolgozunk, így számunkra a vendégeink az elsők. Másnap elmegyünk kettesben vacsorázni, és utána pár napra elutazunk pihenni is egyet.”- mondta el a szombathelyi bűvész.

Stankovics Beáta

Stankovics Beátának az ünnep szó a családi eseményeket, a magyar hagyományok szerinti történelmi, és a hite szerinti Katolikus Keresztény ünnepeket jelenti, a Valentin-napot nem igazán tartja annak.

„Mivel még tini voltam amikor divat lett Magyarországon a ”Szerelmesek napja„, így felnőtt koromra azért csak-csak megülöm én is. Ettől függetlenül is igyekszünk a párommal közös estét eltölteni kettesben minden héten, nekünk minden nap ”ünnep„, amikor együtt lehetünk. Sajnos nem mindig sikerül, mivel mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk, ráadásul most még házépítés kellős közepén is állunk. Ennek ellenére próbáljuk minden évben megragadni az alkalmat, hogy egy kicsit lelassítsunk a sűrű hétköznapokban, megpróbáljunk félre tenni mindent és plusz egy estét kettesben töltsünk. Általában vacsorázni megyünk, moziba, vagy én lepem meg a páromat különlegesebb vacsorával. Kedvencem a vörös és a fehér rózsa, tavaly egy gyönyörű boxot kaptam ezekből a kedvenc virágaimból.

Sajnos most pénteken nem sikerül a Valentin-napot szabaddá tenni, mivel Máté NBII-es kosárlabdázó, így Sopronban egy roppant fontos meccse lesz este, amit nem tud kihagyni. Szombaton és vasárnap sem tudjuk pótolni az elmaradt randevút, egész hétvégén az új házon kell tevékenykednünk, így most a romantika nálunk kimerül a közös festésben. Nekünk ez is ajándék, hiszen addig is együtt töltjük az időt, még ha az munkával is telik” – mondta el Stankovics Beáta.

Mira Sabo

Az írónő elmondta, hogy bár már elmúlt 40 éves, még soha nem ünnepelte meg a Valentin-napot.

„Hidegen hagy, sőt túl érzelgős dolognak tartom, hogy pici piros szívecskés szükségtelen, használhatatlan és előbb-utóbb kidobásra ítélt csecsebecséket vásároljunk ebből az alkalomból. Legfeljebb egy élményt, de azt is inkább az év bármely napján. Most jöhetnék azzal, hogy nem kell ahhoz egy kijelölt naptári nap, hogy kimutassuk a szerelmünket, végképp nem kell egy újabb kacat ami erre emlékeztet. Mondhatnám azt is, hogy ez egy angolszász ünnep, semmi közünk hozzá. Ez utóbbi tulajdonképpen igaz is. Helyette inkább érveim vannak.

Szerintem ez a fiatal szerelmeseknek fontos, akik nem élnek együtt és még nincsenek közös megpróbáltatásaik. Talán párjuk odafigyelését bizonyítja. Akik azonban hosszú ideje szerelmük biztonságos ölelésében élnek, azoknak nincs mit megünnepelni. A szerelmeddel, minden nap egy ünnep. A férjem nagyon gyakran lep meg dolgokkal. Hasznos, szükséges, régóta áhított dolgokkal. Éppenséggel nevén is nevezhetnénk a gyereket és mondhatnánk, hogy épp jön a születésnapod, vagy a Valentin-nap és ezt ezért, vagy azért kaptad, de erre nincs szükség. Leginkább utazással lepjük meg magunkat. Viszont még soha nem mentünk el azért vacsorázni, vagy egy romantikus hétvégére, mert épp február 14-ét írunk és szerelmesek vagyunk. Az év 365 napját töltjük együtt ezért.” – árulta el.