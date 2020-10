Így vizsgáztak maszkhasználatból a szombathelyiek – Körbenéztünk a megyeszékhelyen

Körbejártuk a várost, hogy megnézzük, vajon a szombathelyiek betartják-e a szabályokat. Mutatjuk a tapasztalatainkat:

Ahogy arról már beszámoltunk, Magyarország kormánya szeptember közepétől újabb, szigorúbb intézkedéseket hozott az emberek védelmének az érdekében. A járvány elleni védekezésnél kiemelt hangsúlyt fektettek a maszkhasználatra, amit az Operatív Törzs minden sajtótájékoztatóján ki is hangsúlyoznak. Az intézkedések értelmében zárt térben kötelező maszkot hordani, ezalól pedig a boltok, üzletek, vagy éppen a tömegközlekedési eszközök sem kivételek. Ennek elmulasztását pénzbüntetéssel, vagy akár a bolt bezárásával is szankcionálhatják.

A szombathelyi tömegközlekedési eszközökön a rendelet hatályba lépése előtti napon néztünk körbe. Legutóbb a vasi dohányboltoknál érdeklődtünk a maszkhasználatot illetően. Ezúttal pedig jártunk egy kört a vasi megyeszékhely különböző boltjaiban, üzleteiben, ugyanis kíváncsiak voltunk arra, hogyan vizsgáznak a szombathelyiek.

Szupermarket és parkolója

Az első állomásunk a külvárosban található egyik szupermarket volt. Azt tapasztaltuk, hogy sokan már az autóból kiszállva védőmaszkban voltak, viszont a többség csak közvetlenül a fotocellás ajtó előtt tette fel. Utóbbi sem szabálytalan, hiszen eleget tesznek a rendeletben leírtaknak. Ottjártunkkor pont akadt dolga a biztonsági őrnek, ugyanis az egyik vásárlót a belépés után figyelmeztetnie kellett, hogy csak maszkban mehet vásárolni. Különösebb atrocitás nem történt, a középkorú férfi ezt tudomásul vette, majd kiment. Bent a boltban kivétel nélkül maszk volt mindenkin, az eladóktól kezdve a vevőkön át a pénztárosig, nem láttunk olyat sem, aki rosszul viselte volna. A boltból kifelé haladva az volt a tapasztalat, hogy az emberek a boltból kilépve nem vették le azonnal a maszkot, hanem csak azután miután bepakoltak a kocsiba.

Egy a város másik szélén lévő bevásárlóközpontba vezetett utunk, ahol szintén pozitív tapasztalataink voltak. Minden üzletben már a bejáratnál több helyre ki volt téve, hogy maszkhasználat kötelező. Az egyik drogériában ott-tartózkodásunk alatt hangosbemondóban hívták fel a maszkhasználatra a figyelmet, akár mint a záróra bejelentését.

Kisboltban is jártunk

Hogy ne csak nagy üzletekről, bevásárlóközpontokról legyen szó, felkerestünk egy szombathelyi kisboltot is, de az emberek itt is maszkban vásároltak, minden szabályszerűen működött. Mivel nem voltak sokan, ezért az eladónál érdeklődtünk, hogy tényleg nem szoktak-e maszk nélkül belépni a boltba az emberek. Elmondta, hogy azért mindig vannak, akik bepróbálkoznak, hogy csak egy valamiért jöttek, vagy maximum két percet lesznek bent, de amikor megemlíti nekik, hogy megbüntethetik a vásárlót, sőt a boltot is emiatt, akkor ezt elfogadják érvként, és távoznak. Atrocitás eddig szerencsére még nem érte őt emiatt. Úgy gondolja, hogy szükség volt a büntetés bevezetésére, különben az emberek nem vennék ezt komolyan, ráadásul sokkal nehezebben is fogadnák el, hogy miért nem vásárolhatnak maszk nélkül.

A szombathelyi Fő tér

A Fő téren szinte jelenséggé vált, hogy az emberek egyik kezében védőmaszk van, ha olyan helyre mennek, egyből fel tudják venni. A hűvösebb idő ellenére a kávézók teraszain azért ültek emberek, akikhez a pincér szintén védőmaszkban érkezett felvenni a rendelést. Összességében azt tapasztaltuk, hogy a szombathelyiek átmentek a képzeletbeli vizsgán.