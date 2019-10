Illatokkal, ételekkel, helyi termelők portékáival várták a látogatósereget az Orsolya-napi vásárban

Idén az időjárás is kedvezett az Natúrpark Ízei, Orsolya-napi vásár megrendezésének, szombaton délután kellemes, napsütéses, vasárnap már szeles-napos időben lehetett végigjárni azt a nagyjából másfél kilométeres útvonalat, amely a látogatók minden érzékére hatott.

Tizennyolc éves múltra tekint vissza a modern kori Orsolya-napi vásár Kőszegen. A régi időkben két nagy eseménynek volt hagyománya a városban: a Szent György és Orsolya napja környékén megrendezett vásárnak.

– Beérnek azok a folyamatok, amelyeket elindítottunk 18 évvel ezelőtt, és úgy vélem, hogy ennek a fajta visszatérésnek a gyökereinkhez van divatja, keletje is. Alapszakmánk szerint népművelők, közösségfejlesztők vagyunk, fontos számunkra, hogy ilyen találkozási lehetőségeket teremtsünk – mondta el Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója.

Bakos György, az Írottkő Natúrpark­ért Egyesület elnöke arról beszélt: induláskor azt a célt tűzték ki, hogy a natúrpark összes civil szervezete, termékelőállítója bemutatkozzon, a­do­mányokat gyűjtsön valamely jó ügyért. Az idén házikenyérsütéssel, gyümölcsfaoltással bővült a paletta.

Drimmer Márton gyümölcsész vezetésével a fák növekedéséről, metszésük menetéről, régi, el­lenálló gyümölcsfajtákról e­sett szó, amelyek terméséből – tökalma, húsvéti rozmaring, piros pogácsaalma – kóstolhattak is az érdeklődők. A Civil Főzőversenyen ezúttal is sokan ragadtak fakanalat, vadragu, babos káposzta, gulyás illata lengte be a Civil Ízek Utcáját. A zsűri egyik különdíjasa a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület lett.

– Készítettünk halászlét, csülökpörköltet túrós mácsikkal, aratólevest gánicával, hoztunk édes és sós süteményeket, hagyományos és újabb, mentes desszerteket, összesen 36-félét – mondta Mayer Tiborné, az egyesület elnöke. Az elővárban elhelyezett asztalok mellett sokan élvezték a napsütést és az ízeket, illatokat. Kovács Viktória Ausztriában él, családjával rendszeres látogatója Kőszegnek, idén sem hagyta ki a vásárt. – Számomra a jó beszélgetést, az együttlétet, a finom ételeket jelenti a forgatag, a gesztenyeszív nagy kedvencünk.

A jótékonyságnak is volt helye: a kőszegiek is csatlakoztak a Hívd meg Levit egy kávéra kezdeményezéshez, a­mely­ben most egy enyingi, SMA 2-ben szenvedő kisfiúért fogtak össze helyi kávézók, biotékák.