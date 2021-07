Illés Károly: a jelenlegi városvezetés nem a szombathelyiek érdekeit szolgálja

Ha a kormány Hende Csaba kérésére nem ad 130 millió forintot a kórháznál lévő híd felújítására, akkor vajon be sem szakadt volna a szentkirályi híd? – így kommentálta lapunknak az elmúlt napok eseményeit Illés Károly, a Szombathelyi Fidesz frakcióvezetője. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számolt be.

Mint lapunk is megírta, múlt héten rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője, hogy 1 milliárd 205 millió forintot kap a város fejlesztésre. Az összegből mintegy 130 millió forintot az évek óta nagyon rossz állapotban lévő kórházi Gyöngyös-híd rekonstrukciójára fordíthat. Néhány nappal később írtunk arról is, a tények ellen nehéz kampányolni, de Ungár Péter budai milliárdos azért a helyben finanszírozott portálján keresztül megpróbálta: állították, nem jelent meg a támogatásról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben, pedig de. Hétfőn aztán a városvezetés szólalt fel valójában egy másik ügy kapcsán ebben a témában is. Nemény András polgármester és Tóth Kálmán önkormányzati képviselő a közösségi oldalon közzétett videóban kijelentette, le kell zárni a Szent István király utcai híd egyik sávját, mert balesetveszélyes. Hozzátették: fontos a kormány által nyújtott támogatás, de azt az összeget most a szentkirályi híd rendbetételére kellene fordítani.

Kedden Illés Károly a Szombathelyi Fidesz frakcióvezetője tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. – A belterületi hidak karbantartása az önkormányzat kötelező alapfeladatai közé tartozik. Nemény András és csapata azzal nem a szombathelyiek érdekeit szolgálják, hogy 63 millió forinttal támogatják a Szombathelyi Médiaközpontot azért, hogy a Savaria Fórum propaganda-kiadvány további 14 környező településen megjelenhessen. Ez az összeg bőven fedezné a szentkirályi híd felújítását – hangsúlyozta. Illés Károly lapunknak beszélt arról is: az érintett polgármesterek írásban közölték Nemény Andrással, nem kérik a SaFo-t, hiszen vannak helyi lapjaik; az ott élőket a helyi hírekről azokban tájékoztatják, de ennek ellenére kéretlenül rájuk tukmálják az újságot. A szombathelyiek szempontjából ez a 63 millió forint tehát kidobott pénz.

A Gyöngyös-híddal kapcsolatban elmondta: annak felújítása több éve szerepel az önkormányzat sürgős feladatai között. Olyan rossz állapotban van, hogy immár évente felül kell vizsgálni, egyáltalán szabad-e járműveket ráengedni. – A híd felújítása sajnálatos módon mindig elmaradt, holott a kórház, az egészségügyi alapellátó központ és a mentőállomás késedelem és kerülő nélküli megközelítésében kulcsfontosságú a járhatósága – fűzte hozzá Illés Károly. Majd úgy fogalmazott: mivel a kormány számára fontosak a szombathelyiek, magára vállalta a híd felújításának költségeit, és 130 millió forintot biztosított erre a célra.

Kapcsolódó cikkek: