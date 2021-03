Illés Károly jogi lépéseket tesz

Közlemény. Ezúton tájékoztatom a szombathelyieket, hogy jogi lépéseket kívánok tenni, a családomat és személyemet érintő rágalmak kapcsán. Az ugytudjuk.hu nevű propagandalap, melynek Ungár Péter lmp-s országgyűlési képviselő a tulajdonosa ugyanis hetek óta hazudozik rólam. Nem nyilatkoztam és a jövőben sem fogok az ugytudjuk.hu-nak, egy „Fakenews” médiának. Ennek a lapnak küldetése, hogy hamis állításokat fogalmazzon meg személyemet és a frakciótársaimat érintően. Kijelentem, hogy bármi, ami ebben a sajtótermékben megjelenik, nem hiteles, és valótlan információkat tartalmaz frakciónkról. Most azt próbálják elhitetni, hogy törvénytelenséget követtem el. A valóság ezzel szemben az, hogy a törvényesen, adózott jövedelmemből vásároltam egy 49 nm-es lakást a kislányomnak, piaci áron, a haszonélvezeti jog fenntartásával. Mindezt a vagyonnyilatkozatomban szabályszerűen feltüntettem. Eddig is és ezután is minden jogszabályt betartva járok el mind a magán– mind a közügyek gyakorlása során. Különösen megmosolyogtató, hogy az a Farkas Balázs írja a hazugságokat, aki a tavalyi évben 7,2 millió forintot kapott tanácsadásért a Szombathelyi Médiaközponttól úgy, hogy közben egy privát médiacéget is üzemeltet. Ennek a cégnek a tulajdonosa az az Ungár Péter, akinek a Rózsadombon a fürdőszobája is többe kerülhet, mint Szombathelyen egy 49 négyzetméteres lakás. Ungár Péter budai milliárdos és az általa és az Önkormányzat által is finanszírozott bértollnok Farkas Balázs nemcsak közéletei személyeket, de megbecsült szombathelyi újságírónőt is próbálnak lejáratni pénzükön keresztül a médiájukban. Felszólítom Ungár Pétert, hogy a mostani súlyos, és emberéleteket követelő járványhelyzetben, ha már segíteni nem akar a szombathelyieken, akkor ne járkáljon ide hanem maradjon otthon Budán! Illés Károly