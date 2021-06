Illés Károly: Több milliárdos többlettel zárt Szombathely

Miközben a baloldali propaganda még a Savaria Karnevál elmaradását is a „kormányzati elvonásokra” keni, az önkormányzat működési egyenlege 2020 végén 2,8 milliárd forint pluszt mutatott. Illés Károly frakcióvezetőt kérdeztük a témában.

– 2015-ben és 2016-ban is nagyjából ekkora iparűzésiadó- bevétel állt az önkormányzat rendelkezésére, mint most. Mégis történtek fejlesztések, működött a város, és még a Savaria Történelmi Karnevált is megrendeztük – hangsúlyozta Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: – Ahogy a mostani intézkedések is mutatják, a kormány a vállalkozásokat kívánta támogatni azzal, hogy náluk hagyta a fizetendő iparűzési- adó felét.

A parkolás ingyenessé tétele ugyancsak a szombathelyiek kiadásait csökkentette, az a pénz az embereknél maradt. Az pedig, hogy Szombathely nem kapott a kormányzattól kompenzációt, magas adóerő­képességével áll összefüggésben. Zalaegerszegnek feleakkora az iparűzésiadó-bevétele, mint Szombathelynek – mutatott rá Illés Károly.

A frakcióvezető kitért arra is: a város könyvvizsgáló által is alátámasztott működési egyenlege 2020 végén 2,8 milliárd forint volt. Ez is mutatja, hogy a költségvetés kezelhető – hangsúlyozta.

A könyvvizsgáló jelentéséből emellett az is kiolvasható, hogy az önkormányzat felhalmozási egyenlege 6,2 milliárd forint pluszt mutatott a tavalyi év végén. Ismeretes, a baloldali városvezetés tavaly november óta azt hangoztatja: nincs pénze az önkormányzatnak.

– Nem biztos, hogy most a médiaközpont költségvetését kellene megemelni mintegy 40 millió forinttal, hogy a szombathelyi híreket tartalmazó önkormányzati hetilapot – feltehetően kampánycéllal – a környező falvakban osztogassák – erről is beszélt Illés Károly. Hozzáfűzte: – Szerintünk aggályos az is, hogy az idei költségvetés módosítása továbbra sem kezeli a tömegközlekedés finanszírozását. A Fidesz-KDNP frakció így nem támogatta a mostani módosítás elfogadását – ezt is megtudtuk Illés Károlytól.

A frakcióvezető a fűnyírás problémáját is érintette. Emlékeztetett: 100 millió forintot vett el a Szompark Kft.-től a baloldali városvezetés 2021-ben. Ennek egy részét a mostani módosításnál ugyan visszapótolták, ám az továbbra sem érthető, miért kell a zöldterület-kezelés egy részét kiszervezni a Féhe NKft. és a Szova NZrt. részére. Pláne úgy, hogy ezek a cégek további alvállalkozókat bíztak meg a munka elvégzésével. Látható már a végeredmény: a fűnyírás minőségét nem is kommentálnám – fogalmazott a politikus.

A közgyűlés egyébként több hónapnyi szünet után egy hét múlva, jövő csütörtökön ül össze.

Kiemelt képünkön: Illés Károly frakcióvezető hangsúlyozta, kezelhető a város költségvetési helyzete