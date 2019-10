Ilyen a sitkei kápolna madárszemmel nézve

Sitke nevét legtöbben a rockfesztivál miatt ismerik, amit először 1986-ban rendeztek meg.

A fesztivál megszervezéséhez nagy köze volt a kápolnának is, ugyanis Balázs Fecó a Korál zenekar frontembere és Kovács Ferenc, egykori fogadós 1986-ban járt Sitkén. Az ő fejükben született meg az ötlet, hogy megmentsék a kápolnát a zene segítségével. Kozma Gábort, a Vas Népe újságíróját és a Lord zenekar egyik alapítóját, Vida Ferencet is elhívták egy szombathelyi sörözőbe, hogy ott beszéljék meg a részleteket. Abban az évben meg is szervezték az első Sitkei Rockfesztivált – tudjuk meg a wikipediáról.

A fesztivál azóta is sikeres, a kápolna pedig azóta is áll. A Vasidrón Légifotó-Videó facebookos oldal tett közzé róla egy fotót.