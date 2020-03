Ilyen a város, ha otthon maradunk

Március 28 óta kijárási korlátozás lépett életbe Magyarországon, ami természetesen megyénket is érintette.

Szombathelynek több olyan pontja is van, amit nem tudunk emberek nélkül elképzelni: ilyen a Fő tér, a buszpályaudvar vagy a Csónakázótó. Fotóriportereink szombaton és vasárnap kora délután is körbejárták ezeket a népszerű helyeket, ahol máskor családok, barátok, szerelmespárok sétálgattak – most alig találkoztak valakivel.