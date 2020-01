Ilyen lett a felújított nagykölkedi rendelő

Komfortos és akadálymentes lett a nagykölkedi orvosi rendelő. A Magyar falu programban nyert 16,2 millió forintból újult meg az épület, amit szombaton vettek ünnepélyesen birtokba a nagykölkediek.

Gázfűtés ad már meleget az 1960-as években készült nagykölkedi épületben – mutatta dr. Varga László háziorvos és asszisztense, Szanyi Károlyné.

A modern és kényelmes fűtés csak az egyik újdonság: tetőszerkezet- és nyílászárócsere volt, hőszigetelték az egész épületet.

– Energetikai szempontból már megfelel a mai kor követelményeinek, a kivitelező határidőre elvégezte a munkát – számolt be a szombaton tartott avatón Francsics Zoltán, Nagykölked polgármestere. Kiemelte a teljes akadálymentesítést is, babakocsival, kerekesszékkel is könnyen megközelíthető a váróterem és a rendelő. A Magyar falu programban, az orvosi rendelők felújításra kiírt alprogramban nyertek forrást a nagyszabású építkezésre, több mint 16,2 millió forintot költöttek – mondta még el a polgármester.

A településvezető köszönetet mondott mindenkinek, akinek a munkája segítette a felújítást, meg a nagykölkedieknek, a türelemért. A doktornak és az asszisztensnek pedig azért, hogy zökkenőmentes volt a háziorvosi ellátás a felújítás idején is, falubusszal vitték a nagykölkedieket dr. Varga László rendelésére.

Arisztotelészt idézte a rendelőavatón V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője: Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy mi magunk tehetünk elsősorban egészségünkért a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel. Van persze dolga a doktoroknak is: jó véleménye van a magyar orvosokról, ezt is hangsúlyozta. Az állam egészségügyi szerepvállalásában az élen járó magyarországi védőoltás-lefedettséget említette, az önkormányzat felelősségében pedig azt, amit Nagykölked is teljesített: felújították a rendelőjüket.