Ilyen volt a huszadik alapítványi bál Szentpéterfán

A hétvége a jelmezekről és a bulizásról szólt a településen. A Szentpéterfáért Alapítvány és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület közösen szervezte meg – az idén már huszadik alkalommal – az alapítványi bált.

A jelmezes bált az idén a retróérzés jegyében rendezték meg. A kultúrház termeit is ennek megfelelően díszítették fel: bakelitlemezek, diszkógömbök és kockás terítő mindenütt. A büfében az italon kívül retró szendvics és jelmezbe öltözött pultosok várták azokat, akik frissítőre vagy valami harapnivalóra vágytak. A bálozók is kitettek magukért, ugyanis a lehető legváltozatosabb jelmezekben jelentek meg a rendezvényen. A kapunyitás után egy órával a szokásokhoz híven megkezdődött a műsor. Több csapat is készült humoros előadással, melyek megalapozták az este remek hangulatát. Éjfélkor a tombolasorsolással folytatódott a program. Sokan ajánlottak fel értékes ajándékokat, melyek mind gazdára találtak. A hajnalig tartó tánchoz a Koprive, a Timár Trió és a Pinka Band zenekarok biztosították az élőzenét. A kitartóak egészen addig maradtak, ameddig szólt a zene.

Húsz éve indult az alapítványi bál hagyománya, de senki sem tudja megunni. Egyre több embert mozgat meg, mindenki egyre nagyobb lelkesedéssel készül rá jelmezzel, vagy a bevállalósabbak műsorral.

Civil/Skrapits Evelin