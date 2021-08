Ilyen volt a Savaria Napok és Borfesztivál, vasárnap is körülnéztünk – rengeteg fotó

A Savaria Történelmi Karnevál közönségkedvenc programjait fel­elevenítve, az Érezd Szombathelyt! program­sorozat részeként rendezték meg a Savaria Napokat és Borfesztivált a nyár utolsó hétvégéjén.

Ezt ne hagyja ki! Petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel

Borsi Tibor Budapesten él, de minden évben hazalátogat a Savaria Történelmi Karneválra. Bár a mostani rendezvény maximum kis testvére lehetett a fesztiválnak, így tett idén is. Párjával, Pribisán Brigittával éppen bort kortyolgattak, amikor találkozunk. – A finom nedűkért és a páratlan szépségű és értékű Történelmi Témaparkért jövünk mindig, ezek vártak bennünket ezúttal is – meséli lapunknak.

Szabó Gábor, az egyik pincészet munkatársa azt mondja, ahogy a korábbi években, most is szívesen jöttek Szombathelyre, hasonló itallappal is készültek, hiszen jól ismerik már a helyiek ízlését. Egy másik, többször a karnevál bora verseny nyertes tételét is bemutató pince tulajdonosa, Tóth László szintén pozitívan nyilatkozik. – Sokan kedvelik a rozét, népszerű a fehér kadarka és a hatos cuvée-nk – árulja el. A folyékony szőlő mellé olasz tésztát, kürtőskalácsot és langallót is kínálnak – utóbbiakért hosszan állnak sorba szombat délután.

A Történelmi Témaparkban ezúttal is megelevenedett a tábori élet, az érdeklődők találkozhattak a Savaria Legio Egyesülettel, a Collegium Gladiatoriummal és a lovasíjászat világhírű apostolával, Kassai Lajossal. Olivér néhány perc erejéig igazi gladiátornak is érezhette magát, kezébe kardot, fejére sisakot kapott. Édesanyja, Kovács Judit azt meséli: hiányzik számukra az igazi karneváli forgatag és a felvonulás, de a gyerekeknek így is élmény.

A kicsiket ezúttal a KRESZ-parkban berendezett Szent Márton korabeli ókori „minivárosba” várták a szervezők, és nagyon sok család látogatott ki az Alma együttes koncertjére is.

A nagykoncertekre is megtelt a Fő tér, a rendezvény zárásaként zenélt az Ocho Macho és a Firkin Együttes.

– A tematika és az időpont miatt természetesen volt áthajlás a két program között, de ez nem karnevál volt. Éppen ezért elsősorban a helyieknek hirdettük meg, mégis meglepően sokan érkeztek vidékről, külföldről. Naponta átlagosan hat-hétezer látogatónk volt – tájékoztatta lapunkat Grün­wald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. Szólt arról is, egyetlen programot sem kellett lemondaniuk, nyugalomban folytak az események, rendbontás nem történt.

Kapcsolódó cikkek: