Ilyenkor lazább a gyeplő: az őszi szünetben fociznak, alkotnak, bogarásznak a gyerekek – fotók

Nettó öt, a két hétvégét és a november 1-jei ünnepnapot is számolva bruttó tíz napot pihenhetnek az idén ősszel a diákok. A szünetben – a szülők elmondása alapján is – kicsit lazább a gyeplő, ami a tanulást és az esti lefekvést illeti.

Szombathely egyik lakóparkjában él Sándor Nimród és Marcell. A fiúk egy hónap múlva lesznek hétévesek, szeptemberben kezdték az iskolát, amit máskülönben nagyon szeretnek, de egyáltalán nem bánták, hogy hétfőn nem kellett „hajnalban kelniük és csengetésre beérniük”. Számukra már szombaton kitört az őszi szünet. Nagy energiával vágtak bele: reggel a dr. Varjú Gábor rehabilitációjának javára szervezett jótékonysági futóversenyen és sétán vettek részt. Első emeleti lakásukban bánatukra nem tarthatnak négylábút, így különleges élményt jelentett nekik, hogy a Fekete István Állatvédő Egyesület egyik menhelyi kutyusát sétáltathatták egy órán keresztül. Vasárnap misére mentek a szőlősi templomba, az egyik nagymamánál ebédeltek, ahol az unokatestvéreikkel is találkoztak. Többórás séta és játszóterezés következett, otthon még a fürdőkádban búvárkodtak, aztán napszemüvegben buliztak a kanapén a szünet örömére – az énekes-táncos mulatság hangulatát a fotózáskor próbálták felidézni. Édesanyjuk, Judit azt mondja, nem híve a késő esti tévézésnek, de ezekben a napokban még az is megengedett.

Leckét keveset kaptak a szünidőre. A könyveknek jó helyük van az iskolatáskában, de a hétköznapokon megszokott sportot folytatják. A fociban nincs megállás: hetente háromszor járnak az Illés Akadémiára. Az ikreknek hatalmas mozgásigényük van: amikor kimarad a másfél órás edzés, „még a csilláron is lógnak”. Szerencse, hogy az anyukájuk félig home office- ban dolgozik: a lakásuk melletti irodát bérli, így napközben is rá tud nézni a gyerekekre. Nem minden családban megoldott a gyerekek felügyelete. Segítség a szülőknek és remek elfoglaltság a fiataloknak a Pinkamindszenten hétfőn kezdődött tematikus összművészeti fejlesztő tábor. Tucatnyi helyi, körmendi és vasaljai 6–18 éves korú fiatal ismerkedik a délutáni foglalkozásokon a festési technikákkal, délelőttönként készülnek- gyakorolnak a helyi idős emberekkel tervezett csütörtöki életinterjúkra.

Van, aki a közösségi szolgálatát tölti a táborban, többen visszajárnak. Az ötből három napon van könyvtármozi: animációs mesefilmeket néznek, amelyek az emberek közötti párbeszédre, kérdésekre és válaszokra épülnek, ezek is a csütörtöki beszélgetéseket készítik elő. Az őszi szünet most hosszabb, mint más éveken, így tegnapra fürdős-kirándulós napot tervezett Sárvárra Rajner Ágota, a pinkamindszenti IKSZT vezetője és Iván Ivett, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola rajztanára. Boldogan vetették bele magukat a szünetbe a peresznyei gyerekek is: horgászfelszereléssel és gereblyékkel érkeztek tegnap ebéd után a halastó parkjába. Szentes Damján (10) Varga Zsófi (9) és Varga Marcell (10) barátok, együtt jöttek.

Otthon a kertben is feladatuk a lehullott levelek gyűjtése, a parkban is szorgoskodtak, aztán előkerültek a horgászbotok. Kiderült, ponty, keszeg, kárász és csuka is van a tóban, a gyerekek egyedül és a szüleikkel is gyakori vendégek a parton, halat fognak és mágneshorgásznak is. Ha nem ott vannak, akkor otthon hintáznak, fociznak, kutyát sétáltatnak a héten és a lehető legtöbb időt a szabadban töltik a szép napsütésben. Dami Kőszegre jár iskolába, Marci és Zsófi Horvátzsidányba. A házit már pénteken megcsinálták, hogy a szünet ne a tanulásról szóljon, és ők is nagy előnyként értékelik, hogy most tovább fent maradhatnak.

A szülők és a nagyszülők felváltva vigyáznak rájuk otthon, Horvátzsidányban és Egyházasfaluban. Török Adrián (12) és Nimród (9) csatlakoztak – horgászbotjuk nekik is van, és nemcsak helyben, hanem más tavaknál is szerencsét próbálnak, újságolták. Nimród a báty jának segít: például merítőhálóval kíméletesen kiemelni a vízből a kifogott zsákmányt. Kónyi Márton jött utolsóként. Horgászkellékekkel megrakott kerti talicskával közelített a tóhoz és gondtalan ábrázattal: még legalább hat nap a szünet…

Kiemelt képünkön: Iván Ivett tanárnő Mosolits Márkóval és Mosolits Annabellával fest Pinkamindszenten