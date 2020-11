Influenza: járvány még nincs, oltás van

Mindenkit arra biztat a háziorvos, hogy adassa be magának az influenzaoltást, a szülők három év alatti gyermekeik részére november 30-áig kérhetik, utána a részükre félretett vakcinát felszabadítják, és beadják annak, aki kéri.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) lapzártánkig nem tette közzé, hogy a 47. héten hányan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel (a 46. héten 9700-an), de Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján elmondta, egyelőre nem kezdődött el az influenzajárvány Magyarországon. Az influenza-figyelőszolgálat a 40. héttől a következő év 20. hetéig működik, a résztvevő háziorvosok a lakosságnak mintegy 20 százalékát figyelik ilyen szempontból. Ha influenzának diagnosztizálnak klinikailag egy esetet, akkor a sentinel orvosok („őrszemek”) mintát vesznek a betegtől. A garatmintát az NNK Virológiai Laboratóriumában vizsgálják. A tiszti főorvos hozzátette: ebben a szezonban mindössze egyetlen B típusú influenzatörzset tudtak kimutatni, és további három rinovírust.

Dr. Prugberger László szombathelyi háziorvos sem találkozott még olyan beteggel, aki a klasszikus influenzára utaló jegyeket produkálta volna, bár a tünetek alapján elég nehéz elkülöníteni a koronavírusos eseteket az influenzaszerű megbetegedésektől. Az orvos mindenkit arra biztatott, hogy adassa be magának az influenzaoltást minél előbb, ha ugyanis a beteget egyszerre támadná meg az influenza – és a koronavírus, az nagyon megterhelné a szervezetet. A szakember hangsúlyozta, az is bátran kérjen oltást az is, aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, az abszolút tünetmentesség azonban fontos, igaz, az az influenzaoltásnál alapból is feltétel. A koronavírus-fertőzésen egyébként – ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk – dr. Prugberger László és szintén orvos felesége, dr. Szremácz Renáta is átesett. Felesége nehezebben, ő maga könnyebben viselte a betegséget, a pár napig tartó szag- és ízérzékelés-vesztést leszámítva, nem jelentkeztek nála komolyabb tünetek.

Az NNK adatai szerint az idei influenzaszezonban eddig a felnőttek részére biztosított oltóanyag 74 százalékát, míg a 3 év alatti gyermekek rendelkezésére álló négykomponensű vakcina 20 százalékát használták fel. A központ hetente kér tájékoztatást az influenza elleni oltóanyag fogyásáról annak érdekében, hogy folyamatos legyen az ellátás. Így lehetővé válik a megyék közötti, helyi igényeknek megfelelő átcsoportosítás is. A jelenlegi adatok alapján 13 megyében a rendelkezésre álló készletek elégségesek, ott már nem kértek további oltóanyagot. Azokba a megyékbe, ahol további igény jelentkezett, oda napokon belül újabb adag vakcinát szállítanak ki. A szülőket arra kérik, hogy a 3 éven aluli gyermekek részére november 30-ig jelezzék a négykomponensű oltóanyag iránti igényüket háziorvosuknál. Amennyiben a gyermekek igény szerinti beoltása megtörtént, a maradék négykomponensű vakcinát idősebbek kapják meg, életkortól függetlenül. Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem, a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. Különösen ajánlott az oltás azok részére, akiknél az influenzafertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek.

(Kiemelt képünkön: Dr. Prugberger László és ifj. dr. Prugberger László: fontos az oltás!)