Influenza: vírus nincs, tünet van

Sehol nem igazolták az influenzavírus jelenlétét, de már két hete, hogy nálunk a legmagasabb az influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordulók aránya.

A Nemzeti Népegészségügyi szolgálat influenzafigyelőszolgálatának jelentése szerint két héttel ezelőtt az országban 12 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, egy Komárom-Esztergom megyei általános iskolából pedig influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról is érkezett jelentés. Vas megyében 100 ezer lakosra 215 panaszos jutott, ami csaknem kétszerese volt az országos átlagnak, és egyben a legroszszabb mutató is. Az influenzavírus jelenlétét azonban a beküldött mintákból egyetlen esetben sem mutatták ki, több betegnél viszont a légúti óriássejtes vírus (RSV) kóroki szerepét igazolták. A múlt héten javult a helyzet, csak 9,5 ezren mentek orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, halmozódást ezúttal nem jelentettek és az influenza vírusát sem sikerült igazolni továbbra sem, az RSV jelenlétét azonban most is több mintában kimutatták. Vas megyében csaknem lefeleződött a 100 ezer lakosra jutó esetszám (148), még mindig másfélszer akkora, mint az országos átlag, és továbbra is a legrosszabb eredmény, egyelőre azonban influenzajárványtól sehol nem kell tartani.