Ingázók dilemmája: hol történjen az oltás?

Számos magyar ingázót foglalkoztat a kérdés: Ausztriában vagy Magyarországon adassa be magának a koronavírus elleni védőoltást. Magyarországon egyelőre csak az részesülhet az oltáshoz járó engedményekből, aki Magyarországon kapta meg az injekciót, az osztrák e-Impfpass rendszerébe azonban a külföldi oltások is bejegyezhetők.

Ezt ne hagyja ki! Szabad utat nyitna a GMO-k előtt a DK és a Momentum

A héten a Heute című napilap számolt be egy 32 éves bécsi férfi esetéről, akit Szerbiában oltottak be a koronavírus ellen. A férfi a Pfizer-Biontech vakcináját kapta, a második adagot április végén adták be neki. Mivel a balkáni országban elektronikus az oltási rendszer, emberünk csak egy QR-kóddal ellátott igazolást kapott, az oltási bizonyítványába nem jegyezték be a védettséget – számolt be a magyarok.orf.at oldala

Mivel élni szeretett volna a beoltottakat hamarosan megillető kedvezményekkel, hazatérve a férfi a háziorvosánál, a kerületi hivatalban és a 1450-es számon is érdeklődött oltása ausztriai honosításáról. Kérését mindenütt elutasították, mondván a külföldön beadott oltásokat nem lehet felvenni az e-Impfpass oltóregiszterbe.

A Heute az ügyben megkereste az Egészségügyi Minisztériumot, ahol viszont azt válaszolták, hogy a külföldön felvett oltásokat is fel lehet jegyezni az oltási rendszerbe. A pótlást bármelyik háziorvosnál, tisztiorvosnál vagy oltópontnál lehet kérni. Hasonló a helyzet azokkal az oltásokkal is, amelyeket valamilyen okból csak az oltási bizonyítványba jegyeztek be – derül ki a lap összeállításából.