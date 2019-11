Integrált játszótér a rumi kastélyban, alapítványi segítséggel

Új, több elemből álló integrált játszóteret vehettek birtokba a gyerekek a Rum-Kastély EGYMI kertjében a Mák Dóri-DKM Alapítvány segítségével.

Már több mint másfél éve tervezik, hogy megépítik az első ilyen fejlesztőjáték-együttest – mondta el az átadón Mák Dóri. A különleges játékok nagy segítséget jelenthetnek a készségfejlesztésben, a motorikus képességek és a koncentráció javításában is.

Az alapítvány vezetője hozzátette: a szegedi Divatbemutató kicsit másképp rendezvényen jutott eszébe az ötlet. Minden városban van kapcsolatuk a hátrányos helyzetű gyerekekkel, ezért tudta, hogy nagyon fontosak az ilyen játéklehetőségek, nagyon sokat jelentenek a fiataloknak.

Az integrált játszótér pedig válójában egy fejlesztőfal, amely több mint tíz elemből áll. Van benne gyöngyjáték – ha tekerik, különleges hangokat ad, forognak benne a kis színes gömbök –, van halacskás kirakó, ami több részből áll, térben kell gondolkozni a megoldásához, van rajztábla, kézerősítő, dob, autókormány és labirintus is.

A feladatok összeállításában a Rum-Kastély munkatársai, a játék kivitelezői és az alapítvány közösen vett részt, így biztosan a legjobbat kaphatták a gyerekek. Arra is figyeltek, hogy mindenki találhasson rajta kedvére való feladatot, így nincsenek életkorhoz kötve a különböző állomások, közösen lehet játszani.

A játszótérhez még két hinta is tartozik majd, de azt csak a jövő héten vehetik birtokba a fiatalok. Ez a 14 éven aluliak számára készül, a nagyobbaknak ugyanis már eddig is volt sajátjuk a kertben. A várakozásra ennek a két elemnek az esetében azért van szükség, mert a munkákkal csak nemrégen végeztek, a föld alatti betonnak még kell idő, hogy teljesen stabilra köthessen, akkor lesz majd biztonságosan használható az utolsó két eszköz is. A többi elemet már birtokba is vették.

Egy integrált játszótér létrehozása költséges, többmilliós tételekkel is lehetne bővíteni az állomások sorát (hangállomás vagy kerekesszékes hinta). Ezért is tartott ilyen sok ideig a tervezés, nehéz volt összegyűjteni a pénzt. A Rum-Kastély EGYMI kertjében elhelyezett eszközök körülbelül 2 millió forintba kerültek. Mák Dóri azt is elmondta: támogatásokból tudnak dolgozni, de semmiképp nem szeretnének itt megállni. A cél, hogy minél több helyre eljuthassanak ezek a fejlesztőjátékok. A következő integrált játszóteret Szombathelyen vagy Budapesten építik meg.