Interjú dr. Puskás Tivadarral, Szombathely két ciklus után leköszönő polgármesterével

A város iparűzésiadó-bevétele kilenc év alatt megduplázódott, a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, a bűncselekmények száma jelentősen csökkent – egyebek között ezeket emelte ki dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, akit az elmúlt két ciklus eredményeiről és a jelenleg is tartó beruházásokról kérdeztünk. Szerinte a vasi megyeszékhelynek olyan polgármesterre van szüksége, aki folytatni képes a megkezdett munkát.

Polgármester úr, két cikluson át irányította a várost. Emlékszik még rá, hogy milyen érzések, gondolatok motiválták kilenc évvel ezelőtt?

2010-ben, amikor a választók azzal bíztak meg, hogy polgármesterként szolgáljam a várost, munkát és böcsületet ígértem. Ezt vállaltuk: Szombathely ma egy olyan békés és biztonságos város, ahol jó élni. A bűncselekmények száma több mint a felére csökkent kilenc év alatt. Szombathely ma egy olyan város, ahol – kilábalva az adósságcsapdából – számos fejlesztés megvalósult, és ahol sikerült megteremteni a további fejlődés alapjait.

Említette az adósságcsapdát. Milyen helyzetben volt Szombathely, amikor 2010 őszén átvette a város vezetését?

2010-ben 18 milliárd forintnyi adóssága volt Szombathelynek.

Ebből a hatalmas összegből saját erőből ledolgoztunk két év alatt 3,1 milliárd forintot. Miután az állam átvállalta az adósságot és megszabadított bennünket ettől a hatalmas tehertől, 2014-ben megkezdődhettek a fejlesztések. Innentől kezdve ugyanis a helyben megszerzett javakat nem az adósság törlesztésére, hanem helyi fejlesztésekre tudtuk fordítani. Beszédes szám, hogy míg kilenc évvel ezelőtt a város iparűzésiadó-bevétele 4,3 milliárd forint volt, ez idén év elejére több mint 9 milliárd forintra nőtt, tehát megduplázódott. A város kasszájában most 12 milliárd forint van, amelyből majd 8 milliárd forint már fejlesztésekre lekötött. A munkanélküliség mára gyakorlatilag megszűnt, a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek.

Regnálása idején számos fejlesztés valósult meg a városban. Melyekre a legbüszkébb?

Szombathelyen 2010 óta összesen 316 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. Megújult a Berzsenyi tér, a Szent Márton-templom, a Savaria Múzeum, az Óperint utca és a Csónakázótó környéke, a Smidt Múzeum, megépült a Romkereten átívelő sétány, a Haladás Sportkomplexum. A Markusovszky kórházban 18 milliárd forint értékben zajlottak fejlesztések, egyebek között nagy értékű eszközökkel, valamint új belgyógyászati és sebészeti tömbbel is gazdagodott az intézmény. Mindig kiemelt területként tekintettünk az oktatásra: a fiatalokat számos ösztöndíj segíti, a város szinte valamennyi bölcsőde-, óvoda- és iskolaépületét energetikailag korszerűsítettük, elindult a gépészmérnökképzés, majd az ELTE-hez csatlakozott a Savaria Egyetemi Központ. Utak, terek újultak meg szerte a városban. Megépült az M86-os út, megújult a vasútállomás épülete, megtörtént a vasútvonalak villamosítása, modernizálása szerte a megyében. A 2011-ben indított „Szombathely, a segítés városa” program nemcsak azért fontos, mert az újraélesztés mechanikus fogásait tanítja meg, de általa a segítés válik az emberek gondolkodásának alapeszméjévé. Nagyon lényegesnek tartom a szombathelyi identitást erősítő programokat is. A célunk az, hogy népszerűsítsük a „Szombathelyinek lenni jó!” érzést. Az idén például másodjára ültettünk fát a Csónakázótó szigetén az előző évben született gyermekek tiszteletére, akiket egyébként egy-egy „babaköszöntő csomaggal” és „polgárlevéllel” is megajándékoztunk. A különböző kedvezményekre jogosító Szent Márton-kártyát 2014-ben vezettük be, azóta már több mint félmilliónál is többen használták. Népszerű a hatvan év felettiek körében az Aktív időskor program, amely nemcsak az identitás megerősítésében, de a szabadidő hasznos eltöltésében is segíti az időseket.

Több megindult és előkészítés alatt álló beruházása is van a városnak, ilyen például a Késmárk utcai teniszcentrum, a vívó- és asztalitenisz-csarnok, a fedett jégcsarnok építése, a Schrammel-gyűjtemény elhelyezése, a képtár, a piac, a Víztorony felújítása, az Egészségügyi Alapellátó Központ építése a kórházzal szembeni területen. Utóbbiak megvalósítását polgármesterként már nem tudja végigkísérni. Gondolt már arra, hogy vajon mi lesz a megkezdett munkával?

Ahogy a 2010-ben itt hagyott adósságot az akkori városvezetésnek kellett kezelnie, a következő polgármester is egy, már meglévő helyzetbe kerül bele. Szerencsére most, mint említettem, tele a kassza. Sikerre ítéltetett a következő városvezetés! Majd nyolcmilliárdnyi lekötött fejlesztéssel rendelkezünk. A beruházásokat folytatni kell, függetlenül attól, hogy ki lesz a polgármester. Bízom abban, hogy egy olyan fiatal, agilis és jól képzett vezető, mint Balázsy Péter, a fejlesztések mellett új színt, új lendületet is tud vinni a városvezetésbe, Szombathely életébe.

Ön szerint mik egy jó polgármester ismérvei?

A köz szolgálatát csak alázattal és felelősséggel lehet végezni. A polgármester ne gondolja azt, hogy ő a legjobb és legokosabb, de legyen képes maga mellé állítani a legjobb és legokosabb szakembereket! Balázsy Péternek nyugodt szívvel adnám át a stafétát, hiszen van vezetői múltja, számára is fontosak a polgári értékek. Arra kérem a szombathelyieket, hogy menjünk tovább a megkezdett úton.