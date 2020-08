Írók, költők tábora Sitkén

Ezen a hétvégén rendezik a sitkei művész­tábort, ahol mintegy harminc író, költő gyűlt össze, hogy két teljes napot az irodalomnak szenteljenek.

Tegnap kezdődött és vasárnapig tart az a művésztábor, amit – ahogyan mindig – most is Németh Nyiba Sándor költő, a Krúdy Irodalmi Kör titkára szervezett. Bár a művészeti táborban többnyire ötvenen is részt szoktak venni, most a járványra való tekintettel nagyjából harmincan gyűltek össze, hogy egy hétvégén át eszmét cseréljenek a művészetekről és beleássák magukat az irodalom kevésbé ismert fejezeteibe. A szervezőn kívül, aki híres költők életrajzából villant fel egy-egy érdekesebb momentumot, Mesterházyné Jánosa Magdolna Weöres Sándorról, Székely Gábor Petőfi-ku­tató Pe­tőfiről beszél az egybegyűlteknek. A programoknak a sitkei kápolna és a kastély díszterme ad helyet, itt tartották pénteken 16 órakor a művésztábor megnyitóját is, ahol Kovács Ferenc házigazda köszön­tője után a művészeknek egy-egy szavalattal módjuk volt bemutatkozni is a többiek­nek. – Ez egy igazi gondolkodós közeg, amire a mai világban igen nagy szükség van – hangsúlyozta Németh Nyiba Sándor.