Iseumi varázslat Miklósa Erikával és Fekete-Kovács Kornéllal

Folytatódik az Iseumi Játékok: kedden 20.45-től Miklósa Erika énekel a szentélynél. Az est másik kiemelt fellépője Fekete-Kovács Kornél Liszt Ferenc-díjas trombitaművész-zeneszerző, aki saját szerzeményeiből és átira­tai­ból mutat be darabokat.

Két varázslatos koncerten vagyunk túl az Iseumi Játékok idei sorozatában: a nyitóelő­adáson a Három tenorral, valamint a Szép, nyári nap című Neoton-musicallel (igaz, annak más helyszínre volt szüksége).

Ma pedig az idei utolsó előadáson Miklósa Erikát és Fekete-Kovács Kornélt láthatjuk-hallhatjuk a szentély színpadán. Miklósa Erikát talán be sem kell mutatni a közönségnek: az angyali hangú, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő eredetileg sportkarrierre vágyott, majd egy baleset miatt egészen más irányt vett az élete: az éneklésből, mint hobbiból aztán hivatás lett, és 19 évesen már az Állami Operaház deszkáin csillanthatta meg tehetségét. Szombathelyhez több koncert­élmény fűzi: legutóbb tavasszal, a Bartók Teremben lépett fel a Liszt Ferenc Kamarazenekarral.

Ma ismét a városban köszönthetjük, ám ezúttal az Iseumban varázsolja el közönségét. A koncerten nemcsak az operák sorából ragad ki egy-egy ismertebb áriát, hanem több műfajból is hoz ízelítőt: jazz- és operettremekek hangoznak majd el a többi között az előadásában, pontosabban előadásukban: Miklósa Erika mellett Fekete-Kovács Kornél kap főszerepet. A trombitaművész saját dalaiból és átiratai­ból ad ízelítőt a zeneszerető közönségnek: a darabok felölelik Leonard Bernstein, Cole Porter, Gioachino Rossini és George Gershwin szerezte műveket, azok átiratait – és meglepetésekből sem lesz hiány – ígérik a szervezők. A zenekari kíséretet a Modern Art Orchestra adja, Fekete-Kovács Kornél vezényletével.

A koncert a Másképp nevet kapta, amely Miklósa Erika 2011-ben kiadott albumának címe is egyben. Az operaénekesnő a korongra kedvenc dalait énekelte fel saját stílusában a Modern Art Orchestra és a Quartett Escua­lo közreműködésével. Most is ebből hangzik el válogatás, így minden bizonnyal felcsendül majd Piaf-sanzon, a Casablanca film betétdala vagy a Csárdáskirálynő című operett egyik slágere.

Az Iseumi Játékok harmadik koncertje ma este 20.45-kor kezdődik, rossz idő esetén a fellépést egy nappal elhalasztják: az esőnap július 31., szerda.