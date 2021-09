Iskolakert a Gothardban – Fűszernövényt, tököt és babot is ültettek a diákok a magaságyásokba – fotók

Iskolakert- avató ünnepségre gyűltek össze tegnap délelőtt diákok, tanárok, intézményvezetők a Gothard Jenő Általános Iskola udvarán. A szalagátvágással jelképesen lezárult a Szombathelyi Tankerületi Központ négyéves pályaorientációs programja, melynek az iskola is részese volt.

A Gothard Jenő Általános Iskola udvarán a diákok verses, zenés műsorával kezdődött a program. Nagyné Tancsics Ildikó igazgató elmondta, hogy örökös ökoiskolaként kiemelt céljuk a tanulók környezeti nevelése. Az iskolakert program szakköri formában indult el. A kert egy új közösségi tér, ami olyan lehetőség, ahol a gyermekek a kertészeti ismereteken kívül megtanulják környezetük megóvásának mintáit, és megélhetik az együtt végzett munka örömét. Hét magaságyással, kerti eszközökkel, oktatótáblákkal, szerszámtároló padokkal és munkaasztallal gyarapodott az intézmény.

– A most átadott iskolakert pontos mása az iskolának – kezdte beszédét Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója. – A kert arra tanít, hogy bár a feltételek megvannak, elsősorban a növénytől, annak alaptulajdonságaitól függ az eredmény

– hasonlóan az iskolához. Az iskola mindent meg tud adni ahhoz, hogy a legjobbat hozza ki a diákokból, de az eredmények nem azonnaliak. Lehet, hogy más osztály vet, mint amelyik arat. Mint ahogyan az itt tanuló, itt fejlődő diák lehet, hogy majd csak a közép

iskolában vagy az egyetemen tudja igazán megmutatni, mire jutott.

Pintér Róbert projektmenedzser elmondta, hogy 2017 szeptemberében indult az a pályaorientációs program, amely négy területen (matematika, természettudomány, műszaki ismeretek és informatika) igyekezett megtámogatni az iskolai oktatást. Öt iskola és a Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat majdnem 150 millió forint támogatást nyert el.

Az iskolakertet Lukács Gábor pedagógus mutatta be. Megtudtuk, hogy a kert megépítésében, a növények elültetésében és gondozásában is aktívan közreműködtek a tanulók. A gyógy- és fűszernövényekből már készült tea az egészségnapra. A tök, mindenkit meglepve, nyáron befutotta az iskolaudvar egy részét és a mászókát is, a negyedik magaságyásból pedig már betakarították a babot, most káposzta díszlik a helyén. Két ágyásban most is terem a paradicsom és a paprika. A hetedik ágyásba ribizlit, szedret és szamócát ültettek. A bemutatót szakmai fórum követte.

Kiemelt képen: Érik a paradicsom és a paprika a Gothard-iskola magaságyásaiban