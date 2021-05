Ismertette a május 19-i nyitás végleges szabályait az osztrák kormány

Jövő szerdától országszerte kinyithatnak az éttermek, színházak és sportlétesítmények, újból lehet rendezvényeket is szervezni. Ezeket azonban csak az érvényes zöld igazolvány birtokában lehet igénybe venni, és a határellenőrzés is szigorú marad.

A nyitás fő szabályain nem változtatott a kormány. Május 17-től normál munkarendben folytatódik a tanítás az iskolákban, 19-én pedig megnyithatnak a vendéglátóhelyek, valamint a kulturális és sportlétesítmények is, igaz, csak szigorú szabályokat követve. Ismét lehet magántalálkozókat is folytatni, a jövőben beltérben 4, szabadban pedig legfeljebb 10 felnőtt találkozhat egymással különböző háztartásokból, a hozzájuk tartozó gyermekekkel együtt, ismertette a főbb szabályokat Sebastian Kurz kancellár – számolt be a fejleményekről a magyarok.orf.at.

Zöld igazolvány egyelőre virtuálisan

Szintén május 19-től bevezetik a zöld igazolvány rendszerét. Ez június elejéig csak egy feltételrendszert jelent, ezalatt elfogadják az oltásról, tesztről szóló papír alapú vagy digitális igazolásokat is. A rendszer később egységes belföldi majd június végétől EU-s szintre fejlődik a tervek szerint.

A vendéglátóhelyeket valamint a testközeli, kulturális és sportszolgáltatásokat a jövőben az veheti igénybe, akit beoltottak akoronavírus ellen, meggyógyult a betegségből vagy negatív koronavírusteszttel rendelkezik. A PCR-tesztek 72, az antigén tesztek 48, a szabályosan dokumentált otthoni tesztek pedig 24 órán át lesznek érvényesek. A tesztkötelezettség a 10 évnél idősebb gyermekekre is vonatkozik, tőlük az iskolai teszteredményeket is elfogadják. A vendéglátók vagy szervezők felajánlhatják a helyi tesztelést is, ez viszont csak a helyben tartózkodás idejére érvényes.

A betegségből gyógyultak előreláthatólag 6 hónapig nem kell negatív tesztet felmutatniuk, az oltottak pedig az első adagot követően 3 hónapig mentesülnek a tesztkötelezettség alól. A teljes körű védettséget 9 hónapig igazolja majd a zöld igazolvány.

Szabad az út a kultúra és a sport előtt

Werner Kogler alkancellár a sport és a kultúra járványügyi szabályairól beszélt. Eszerint május 19-től beltérben 1.500, szabadtéren pedig 3.000 főig tarhatók ültetett kulturális vagy sportrendezvények, amelyeken érvényes zöld igazolvánnyal lehet csak részt venni. A szervezők csak a nézőtér vagy lelátó felét tölthetik meg, a külön háztartásból érkezők közt pedig egy ülőhelyet szabadon kell hagyni. Az ülőhelyeken nem kell maszkot hordani, de a közös helyiségekben továbbra is érvényes a távolságtartás és a maszkviselés szabálya.

Folytathatják munkájukat az amatőr együttesek, kórusok, fúvószenekarok is, ha a résztvevők rendelkeznek érvényes zöld igazolvánnyal. A próbatermekben egy főre 20 négyzetméter kell jusson. A próbák idején nem kell maszkot hordani, előtte és után azonban mindenkinek kötelező.

A múzeumok szabadon látogathatóak majd, de 20 négyzetméterenként csak egy látogatót fogadhatnak egyszerre.

Folytathatják edzéseiket a sportolók is, akik maszk viselése nélkül sportolhatnak. Az edzőtermekben viszont be kell tartani a 20 négyzetméteres szabályt – mondta el Werner Kogler alkancellár.

Gasztronómia: regisztráció és záróra 22 órakor

Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vendéglátás és gasztronómia területén mindenkit kötelező regisztrálni, aki legalább 15 percet tölt az adott létesítményben. Az éttermekben a 2 méteres távolságtartás szabálya a vendégcsoportok közti távolságra vonatkozik, egy asztalnál pedig beltérben 4, a teraszon pedig 10 felnőtt ülhet a hozzájuk tartozó gyermekekkel.

Aki szállást foglal, annak a megérkezéskor fel kell mutatnia a zöld igazolvány valamelyik igazolását. A szállodákban a koronateszt a tartózkodás teljes idejére érvényes, de ha valaki egyhetes pihenése alatt étterembe vagy uszodába menne, akkor előfordulhat, hogy új tesztet kell készíttetnie.

Egyesületi rendezvényeket, állófogadásokat 50 főig lehet tartani, ha nem szolgálnak fel ételt, italt. Ebben az esetben a rendevényt előre be kell jelenteni, és a résztvevők FFP2-es maszkban lehetnek jelen. 50 fő felett az ilyen rendezvények a helyi hatóság engedélyéhez kötöttek – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Marad a szigorú határellenőrzés

Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter bejelentette: május 19-én az ápolási és idősotthonokban megszűnik a kijárási tilalom, és ettől kezdve a lakók naponta három látogatót fogadhatnak, akik érvényes zöld igazolvánnyal rendelkeznek.

A beutazás szabályai is módosulnak. Eszerint az országokat a jövőben a járvány alakulása szerint három kategóriába sorolják:

A biztonságos országokból érkezők, akik megfelelnek a zöld igazolvány valamely kritériumának, szabadon beléphetnek Ausztriába.

A járványügyi rizikóországokból csak a beoltottak vagy felgyógyultak érkezhetnek szabadon, aki negatív vírusteszttel tér haza, annak karanténba kell vonulnia.

A vírusmutációk által érintett három ország, Dél-Afrika, Brazília és India tekintetében pedig kötelező karantén vár majd minden Ausztriába utazóra.

Az egészségügyi miniszter bejelentette: májusban heti 500.000 júniusban pedig heti 700.000 adag oltóanyagot várnak a gyártóktól, így június végére minden regisztráltnak fel tudják kínálni az első oltást.

További nyitás várhatóan júliusban

A kormány tájékoztatóján elhangzott: a nyitás következő fázisát július elsejére tervezik, amikor a nagyobb magánrendezvényeket, lakodalmakat, nyári egyesületi ünnepeket is engedélyezik majd.