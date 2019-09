Ismét akcióban a csalók: nekik az a fontos, hogy ön is tárcsázzon! – Olvasóinkat is megkérdeztük

Pár napja újabb külföldi telefonos csalási hullám indult, ezúttal Monacóból hívnak az elkövetők. Olvasóinkat is megkérdeztük, mit szoktak tenni, ha egy ismeretlen szám hívja őket külföldről.

A napokban többen jelezték szerkesztőségünknek, hogy gyanús külföldi számokról tár­csázták őket, és mi is kaptunk ilyen típusú hívásokat, többünket egy monacói szám (Monaco országhívószáma: 377) tárcsázott. Természetesen a számot nem hívtuk vissza, és ez nem is ajánlatos senkinek, akivel hasonló történik. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy ismét elérte az országot egy telefonos csalási hullám, amiben a felhasználók figyelmetlenségét vagy kíváncsiságát kihasználva akarják megcsapolni a számlánkat.

Az eredetileg Japánból indult wangiri (jelentése: egy csörgetés után leteszik a telefont) típusú csalások lényege, hogy az elkövetők távoli országokból indítanak hívást, arra számítva, hogy majd visszahívják őket, a nemzetközi kapcsolás díját aztán a csalók visszaigénylik az ottani szolgáltatótól, és az sem ritka, hogy a szám eleve emelt díjas. A wangiri csalók egyes esetekben a nagyobb bevétel érdekében fokozzák is a módszert: visszahívás esetén egy automata fogadja a hívást, ám az továbbra is kicsöngés hangját játssza be a hívó félnek, aki emiatt hosszabban tartja a vonalat.

Hasonló megoldás, amikor a vonal megszakadását jelző, trillázó hangot játszanak be a csalók: ilyenkor a hívó fél azt feltételezi, hogy megszakadt a vonal, zsebre vágja a telefont, miközben azon már felépült a nemzetközi hívás, és itt aztán tényleg minden perc számít, hiszen ezek a „beszélgetések” nagyon drágák. Mivel a hívásokat számítógép generálja véletlenszerű telefonszámokra, könnyen előfordulhat, hogy az is kaphat ilyen típusú hívást, akinek titkosítva van a telefonszáma.

Ez a típusú átverés nem ismeretlen Magyarországon, már jó pár éve annak, hogy először megjelent, és azóta időről időre tapasztalni egy-egy csalási hullámot. Tavaly is volt hasonló, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a három nagy telefonszolgáltató közleményt is adott ki az ügyben. Akkor elsősorban ugandai, orosz, cseh és lengyel ország-előhívószámmal érkeztek a hívások, de volt példa Burundiból, Grenadából, Szamoából, Ausztriából és Romániából érkező hívásra is. Mint írták, a legokosabb, ha az ilyen típusú, gyanús telefonokat figyelmen kívül hagyjuk. Igaz, pusztán azzal, hogy fogadjuk – vagy megkíséreljük fogadni – a hívást, még nem károsíthatnak meg minket, ugyanis az emelt díjas számok fogadása alapból le van tiltva mindenkinél (persze ha valaki külön kérte ennek a feloldását, akkor lehet gond).

A csalók a felhasználóktól pénzt kicsalni csak akkor tudnak, ha azok visszahívják az ismeretlen külföldi számot. A szolgáltatók persze igyekeznek megakadályozni ezt is. A legutóbbi komolyabb csalási hullám idén januárban volt, amikor nagyjából 100 ezer telenoros előfizetőt csörgettek meg, a hívások 31 országból érkeztek, összesen több mint ezer különböző külföldi telefonszámról. Az előfizetők tudatosságának és a szolgáltató gyors hálózati beavatkozásának köszönhetően a csalók nem sok sikerrel jártak. Egyrészt a visszahívási arány pár százalék körül maradt, másrészt a hívások több mint 99 százaléka egy percnél rövidebb ideig tartott, ráadásul a szolgáltató amilyen gyorsan csak tudta, letiltotta a telefonszámok visszahívhatóságát.

Úgy tűnik tehát, hogy a hazai mobiltelefonos társadalom hozzáedződött már az ilyen típusú csalásokhoz, és egykönnyen nem dől be nekik. Kíváncsiak voltunk, hogy olvasóinkkal történt-e már hasonló, és ha igen, ők visszahívták-e a ránézésre is furcsa számot. Összesen vagy egy tucatnyi embert kérdeztünk meg, akiknek nagyjából a fele volt az, aki hallott a mostani esetekről. Az általunk megkérdezettek mindegyike azonban azt nyilatkozta, általában nem hív vissza ismeretlen számot, ha pedig a szám külföldi, akkor egészen biztosan nem.