Ismét áldatlan állapotok uralkodnak a szombathelyi Parkerdőnél

Megdöbbentő látvány fogadja az arra járókat.

Legutóbb a koronavírus-járvány előtti időszakban, március elején írtunk arról, hogy Szombathely több pontján is szeméttenger alakult ki. A Parkerdő is azon helyszínek egyike, ahova az emberek előszeretettel szemetelnek. Úgy tűnik, hogy a járvány időszakában sem változott a gondolkodásmód, ugyanis újabb fotó került fel egy hatalmas szemétkupacról a közösségi médiára. Valószínűleg ez a mennyiség nem egyik napról a másikra gyűlt össze, vagyis valakik továbbra is szisztematikusan szemétlerakónak használják a Parkerdőt.