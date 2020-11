Ismét bezárkózunk – Ilyen volt az utolsó nap: Vasi sportcentrumban, kávézóban, étteremben érdeklődtünk

Újra bezárkózik az ország, egy hónapra szinte minden szabadidős szolgáltatás leáll. Van, aki bizakodóbb, más már nem reménykedik idén az újranyitásban.

Ma este nyolc órától kijárási tilalom lesz érvényben, otthonunkat csak alapos indokkal hagyhatjuk el, igaz, nincs is nagyon hová menni, mivel zárva tartanak a szabadidős létesítmények, fitnesztermek, fedett uszodák, színházak, múzeumok, mozik, állatkertek. Nem lesznek nyitva az éttermek és a kocsmák sem, de még a szállodák is csak üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak.

Éppen két ilyen vendége volt tegnap a sárvári Tinódi fogadónak, ám ők is elmennek ma, pont így jött ki a lépés, más vendég viszont nincs, így aztán senkit nem kellett megkérni a távozásra – mesélte Góczánné Bukovics Ildikó, a családi vállalkozásban üzemelő étterem és panzió egyik vezetője.

A mostani időszak amúgy sem szokott kifejezetten erős lenni a Tinódiban, mindössze pár szobafoglalásuk volt a következő időszakra, azokat értelemszerűen le kellett mondani. Ez azonban – mint megtudtuk – a kisebb probléma, a nagyobb, hogy az étteremnek is be kell zárnia. A tavaszi lezárást követően lassan ugyan, de beindult a forgalom, a nyár kifejezetten jó volt. Amikor bevezették a kötelező éttermi maszkviselést, már érezhetően visszaesett a forgalom, most pedig újra be kell zárni.

A házhoz szállítás persze némileg kompenzálja majd a veszteségeket, de azt a forgalmat még megközelítőleg sem pótolja, mint ha nyitva tarthatnának, egyrészt mert sokan maradnak otthon, így inkább főznek maguknak, másrészt – akárcsak tavasszal – mindenki házhoz szállítást vállal majd, így szűk lesz a piac. Ildikó véleménye szerint ráadásul az egyhavi kényszerszünet nem lesz elég, ez már év végéig így marad, és hiába nyitnak majd ki az éttermek jövőre újból, nem az lesz az emberek első dolga, hogy elmenjenek vacsorázni.

Mesics Katalin, a szombathelyi Szimfónia kávézó vezetője derűlátóbb, ő abban bízik, hogy a korlátozásokat egy hónap után feloldják, így év vége előtt még mindenki kinyithat. Amúgy hasonló tapasztalatai vannak neki is. A forgalomra egészen a kötelező maszkhordásig nemigen lehetett panasz, de utána érezhetően kevesebben jöttek, viszont kedden, az utolsó napjukon érezhető volt a forgalomnövekedés. Az egy hónapra szóló búcsú alkalmából, na meg persze, hogy kifogy­janak a készletek, a sört fél áron adták.

Rosszul fogadták az újabb bezárás hírét Szombathelyen az Öntöde Sportcentrumba járók, akik nagyon nem örültek annak, hogy az idén már másodszorra veszik el tőlük a sportolásnak ezt a lehetőségét. Vidra Erika recepciós elmondta, most is – akárcsak tavasszal – jegelni fogják a bérleteket egészen addig, amíg újra nem indulhat az élet, így vendégeik nem veszítenek semmit, aki szeretne, ráadásul tud tőlük gépet bérelni, és mint kiderült, sokan élnek is a lehetőséggel.

A Weöres Sándor Színházban tegnap még rendben lement a Kis hölgy a Maximból, de december 10-e éjfélig bezárólag minden előadásuk elmarad. A december 4-ére meghirdetett Farsangi játék című bemutató új időpontját az újranyitás függvényében fogják meghirdetni.

Az uszoda miatt kerestük a Vasivíz Zrt.-t is, tőlük azt a választ kaptuk, hogy várják a kormányrendelet megjelenését, és a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve akkor hozzák majd meg a döntést a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, és azután döntenek az esetleges – profi sportolók számára történő – részleges visszanyitás lehetőségéről is, addig is az uszoda visszavonásig zárva tart.

Több szállodában is úgy nyilatkoztak, túl sok még a bizonytalanság a lezárással kapcsolatban, ezért mielőtt bármit mondanának, megvárják, hogy a jogszabály megjelenjen a Magyar Közlönyben is.