Ismét vasi siker a Ladik regionális döntőjén

Az idén 13. alkalommal megrendezett Ladik többfordulós médiavetélkedő régiós döntőjében Fejér, Vas, Zala és Veszprém megye legjobb csapatai mérkőztek meg egymással hétfőn a Sobri Jóska Kaland- és Élményparkban. A pálmát jelentős előnnyel vasi csapatunk, a csepregi Médiász hozta el, Hetyésy Katalin vezetésével.

A lapcsoport a vetélkedőt azzal a nem titkolt szándékkal hívta életre, hogy az általános iskolák hetedik, nyolcadik osztályos tanulóival megszerettessék az újságolvasást, segítsenek eligazodni a hírek világában, bevezessék a diákokat az újságírás műfaji sajátosságainak ismereteibe. A régiós döntőt minden megyeszékhelyen, így Szombathelyen is megyei döntő előzte meg.

A végső megmérettetésen a fődíjért, a 100 ezer forintos könyv­­utalvá­­­­­­ny­ért a négy megye legjobbjai küzdöttek: Fejér megyéből a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Mégnincs elnevezésű csapata, Vas megyéből a Csepregi Horváth János Általános Iskola Médiász csapata, Zala megyéből a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola Ceruzakoptatók csapata, míg Veszprém megyéből a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Okosokk csapata szállt versenybe.

Az ítészi feladatoknak boldogan tett eleget Jánossy Gábor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete olvasásra-nevelési bizottságának elnöke, Bárány Margit, a Mediaworks Hungary Zrt. support managere és Borsos Rená­ta, a Veszprém megyei Napló újságírója.

A tanulók az újságírás és a szerkesztés kapcsán definiáltak sajtóval kapcsolatos fogalmakat, írtak olvasói levelet, tudósítást, jegyzetet. A korrektor és az online szerkesztő munkájába is bepillantást nyertek egy helyesírási hibáktól hemzsegő cikk javításakor. Gyors észjárásukat villáminterjú elkészítésével bizonyították. A zsűrinek okozott némi fejtörést meghozni a végső döntést, mivel szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok.

Jánossy Gábor értékelésében kiemelte a diákok felkészültségét, magas szintű tárgyi tudásukat. Az első helyezést – több éves „hagyományt” követve – a csepregi csapat hozta el, a finisben több mint húsz ponttal megelőzve a második helyezett zalaiakat.

– Nagyon izgultak a lányok, de már az némi megnyugvást jelentett számukra, hogy a megyei döntőhöz hasonlóan itt is a fehér pólót húzták – mondta el Hetyésy Katalin az eredményhirdetést követően. – A döntő feladatai között nagy szerepet kapott az elmélet, jól kellett ismerniük a versenyzőknek a tudósítás, az interjú és a jegyzet fogalmát, sőt még a lapkiadókkal kapcsolatos ismeretekről is számot kellett adniuk. Lapszemle is szerepelt a tíz feladat között.

A lányok a verseny fáradalmait finom ebéd mellett, majd a kalandpark élményeivel heverték ki. Tanárnőjük elmondta: a kapott százezer forintos könyvvásárlási utalványt a versenyzők egymás között arányosan elosztva használhatják fel.