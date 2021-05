Ítélet született a kukásautó halálos balesetet okozó vezetőjének ügyében

Egy év három hónap, végrehajtásában két év hat hónapra felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Szombathelyi Járásbíróság azt a férfit, aki 2019 május 13-én. kukásautóval halálra gázolt egy nőt. A vádlott az utolsó szó jogán azt mondta: sajnálja a történteket.

Korábban beszámoltunk róla: a vád szerint G. Z. a Vasút utca 1. szám alatt lévő saroképület előtti útszakaszon kialakított 90 fokos – menetirányát tekintve – balra ívelő útkanyarulatban úgy tolatott, hogy a hátramenet biztonságos végrehajtásához nem kérte irányító személyzet segítségét, a gépkocsi mögött a jobb oldali járdáról átkelni szándékozó H. G. -t pedig nem vette észre. A sértettet az ütközés során súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen elhunyt.

A szerdai tárgyaláson párbeszédek hangzottak el. Az ügyész elmondta, a vádirati tényállást továbbra is fenntartja: a gépkocsi nagyságára, felépítményére, illetve az útkanyarulat íve miatt keletkezett holttérre való tekintettel a vádlottnak irányító személy segítségét kellett volna kérnie. Az ügyvéd szerint az irányító hiánya és a baleset bekövetkezése között semmiféle összefüggés nem állapítható meg, nincs objektív felelős.

Az ügyvéd beszélt a szűk utca jellegzetességéről, és kiemelte azt is, a vádlott több mint kétezerszer tolatott már be ugyanarra a helyre. Hozzátette: G.Z. egyéb közlekedési szabálysértést nem vétett, az autóval lépésben haladt, ráadásul az fény- és hangjelzést is adott. Kitért arra is, véleménye szerint a gyalogos gyorsabban haladt, mint a kukásautó, a baleset irányító személy mellett is megtörtént volna. A vádlott azt mondta, nagyon sajnálja a történteket.

A bíró által most kiszabott egy év három hónap, végrehajtásában két év hat hónapra felfüggesztett szabadságvesztés nem jogerős, G.Z. enyhítésért fellebbez. Az ítélethozatal során figyelembe vették, hogy a vádlottnak 1983 óta van jogosítványa, és ezidáig nem volt balesete, büntetett előéletű, és a mai napig a SZOVA-nál dolgozik. A bíró elmondta, a lehető legenyhébb ítéletet hozta, G.Z. nem veszélyes a közlekedésre, és nem is vették el a jogosítványát. Egyetlen dologban hibázott: nem kért segítséget a tolatáshoz.

