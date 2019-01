Itt a Farsang, áll a bál

A szomszédban már minden a farsangról szól. Határon túli farsangi körképünkből megtudhatja, hol báloznak éppen az ausztriai magyarok. Lesz minden: mulatság, kabaré, színház – és önismereti foglalkozás az arc és az álarc titokzatos kapcsolatát kutatva. Farsangkor mindenesetre a feje tetejére áll a világ.

A felső-ausztriai magyarok január 19-én, szombaton rendezik meg hagyományos farsangi báljukat. A Felső-ausztriai Magyarok Kultúregyesülete a linzi Kreksis vendéglőbe várja a mulatni vágyókat 19 órától. A bálon 20.30-kor mutatkozik be az egyesület szárnyai alatt tavaly elindult Orchidea mazsorett csoport. Bécsben január 26-án az Am Tabor-plébánián tartják meg idén is a 72-es számú Széchenyi István cserkészcsapat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség közös szervezésében a farsangi cserkészbált.

Felsőpulya Burgenlandban köztudottan a farsang fellegvára. Február 1-jén kezdődnek a hagyományos kabarék (Kapplsitzung). A Die Krebs­ler – Rákcsapat immár több mint 35 éve gondoskodik a tél végi jó hangulatról. Az elő­adásokat február 11-éig a Domschitz vendéglőben játsszák.

Szintén a felsőpulyai Domschitz vendéglő a helyszíne a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület magyar báljának. A bált február 16-án rendezik meg. Kitűnően illik a farsangi hangulathoz a Krapf-Berki Duó Csárdás, gipsy, swing mottójú koncertje, amelyre szintén február 16-án, a bécsi Mautner Schlösslben kerül sor. Szombaton tiniknek tartanak krea­tív, játékos önismereti délutánt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületében (AMAPED). 14–15.30-ig Szokai-Máthé Imola festő-de­signerrel készíthetnek farsangi maszkot az érdeklődők, míg 15.30–17-ig az arc és álarc jegyében önismereti óra lesz Deáki Tímea Brigitta life

coach vezetésével, 17 órától pedig indulnak a társasjátékok. A részvételi szándékot az of­fice@amaped.at címen lehet jelezni.

Ugyanitt január 31-én 19 órakor színházi előadásra várják az érdeklődőket. Hedry Mária Zrínyi Ilona című monodrámáját Juhász Róza játssza. Az előadás hiány­pótló szerepet játszik a történelmi drámák sorában, amelyek a színház eszközei­vel gyarapítják a nézők történelmi ismereteit. Minkét esemény helyszíne az AMAPED székhelye: Bécs, Mariahilfer str. 1C.