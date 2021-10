Itt a videó, amit nem engedett Nemény András lejátszani a közgyűlésen

Ha kíváncsi, honnan származott a fapor, amit a városvezetők is megkaptak, a videóból kiderül.

Mint arról korábban beszámoltunk, szót kért a csütörtöki közgyűlés a Falco gyár mellett lakó Petőné Kiss Márta. Hozzászólása közben pedig egy-egy csomag faport adott át Nemény András polgármesternek, Németh Ákos, környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnoknak, Putz Attilának, a választókörzet önkormányzati képviselőjének, továbbá a zöldhatóság és a gyár jelenlévő képviselőjének dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger.

Írtunk arról is, hogy hiába kérte Petőné Kiss Márta és Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, hogy a gyár videója után a lakosok által készített videót is játszák le, ahhoz nem járult hozzá Nemény András.

A közgyűlés utáni sajtótájékoztatón Horváth Soma alpolgármester a történtek kapcsán azt mondta: a polgármester pont a hölgyet sértette volna meg, aki az szmsz szerint szót kért, valamint a városi közgyűlés működését. Az alpolgármester úgy gondolja, az szmsz a demokrácia őre. Megtudtuk azt is, ha elküldik a videót, azt Németh Ákos tanácsnok és Horváth Soma alpolgármester is megnézi.

Putz Attila, a körzet önkormányzati képviselője a pénteki sajtótájékoztatón beszélt még a forgácslapgyártó cégnél végrehajtott környezetvédelmi beruházásokról és a körforgásos gazdálkodás fontosságáról is – minderről a zrt. a közgyűlést részletesen tájékoztatta. Kitért arra is, hogy a Falco Zrt. fákat ültetett családi napján, és az önkormányzat 1000 fa programjából is kiveszi a részét – a keleti városrészben összesen 100 fát ültetnek el, így azokból az Éhen Gyula térre és a zanati városrészbe is kerül. Putz Attila hozzátette: e kérdésben egyébként jól áll a körzet, hiszen lelkes civilek a Family Center Bevásárlóközpontnál 45 fát ültettek el, illetve más cégek is jelezték e szándékukat. Így összességében 250-300 új fa várható a körzetben.

A 45 fa elültetéséről lapunk is egyébként beszámolt: az akció ötletgazdája és szervezője dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger volt. Fogadj örökbe egy fát címmel szervezték a családi napot október elején, ahol a többi között a környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet.

A videót, aminek lejátszásához Nemény András polgármester a közgyűlésen nem járult hozzá, közösségi oldalán osztotta meg a civil blogger. Ha kíváncsi, honnan származott a fapor, amit a városvezetők is megkaptak, itt megnézheti.

